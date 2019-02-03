Пьяный петербуржец избил врача, спасавшего его жену

Нетрезвый петербуржец напал на врача скорой помощи, который приехал по вызову к его жене. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

По данным ведомства, это произошло в ночь на воскресенье 3 февраля в квартире одного из домов, расположенного на Гаванской улице. Сюда прибыла бригада для оказания скорой медицинской помощи женщине. Ее муж повел себя агрессивно и ударил врача кулаком по лицу.

Известно, что нападающий был пьян. Что стало причиной вызова скорой помощи, не сообщается.

Следственные органы приступили к проведению доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.