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03.02.2019 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяный петербуржец избил врача, спасавшего его жену

Текст: Евгения Цинклер

Нетрезвый петербуржец напал на врача скорой помощи, который приехал по вызову к его жене. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу.

Во Владивостоке закидали камнями приехавшую на вызов "скорую"

По данным ведомства, это произошло в ночь на воскресенье 3 февраля в квартире одного из домов, расположенного на Гаванской улице. Сюда прибыла бригада для оказания скорой медицинской помощи женщине. Ее муж повел себя агрессивно и ударил врача кулаком по лицу.

Известно, что нападающий был пьян. Что стало причиной вызова скорой помощи, не сообщается.

Следственные органы приступили к проведению доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Нападения на медиков
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