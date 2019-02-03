Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале наши девушки обыграли в двух сетах дуэт Анны Калинской (Россия) и Виктории Кужмовой (Словакия) - 7:5, 7:5.

Для Макаровой этот титул стал 15-м в парном разряде, для Гаспарян - четвертым. Екатерина больше известна по игре с Еленой Весниной, с которой они побеждали на Олимпиаде-2016 и Уимблдоне. С Гаспарян Макарова до нынешнего турнира ни разу не выступала.

Победительницей одиночного разряда в Санкт-Петербурге стала голландка Кики Бертенс, обыгравшая в решающей встрече хорватку Донну Векич - 7:6 (7:2), 6:4.

Тем временем мужская сборная России вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Произошло это благодаря победе над Швейцарией в квалификации. Итоговый счет - 3:1.