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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Быстро сыгрались

Макарова и Гаспарян завоевали титул в Питере
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 23(7781)
Российские теннисистки Маргарита Гаспарян и Екатерина Макарова стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале наши девушки обыграли в двух сетах дуэт Анны Калинской (Россия) и Виктории Кужмовой (Словакия) - 7:5, 7:5.

Для Макаровой этот титул стал 15-м в парном разряде, для Гаспарян - четвертым. Екатерина больше известна по игре с Еленой Весниной, с которой они побеждали на Олимпиаде-2016 и Уимблдоне. С Гаспарян Макарова до нынешнего турнира ни разу не выступала.

Российские теннисисты вышли в финальную стадию Кубка Дэвиса

Победительницей одиночного разряда в Санкт-Петербурге стала голландка Кики Бертенс, обыгравшая в решающей встрече хорватку Донну Векич - 7:6 (7:2), 6:4.

Тем временем мужская сборная России вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. Произошло это благодаря победе над Швейцарией в квалификации. Итоговый счет - 3:1.

Спорт Теннис Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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