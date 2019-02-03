Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов

В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался актер Анатолий Артемов.

"3 февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов - артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке", - сообщила пресс-служба театра.

Актер работал во многих региональных театрах, но остался в Молодежном с 1989 года. В числе его любимых спектаклей - "Мещанин во дворянстве" и "Танго".

Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста.

О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.