Новости

Летевший из Белграда в Москву лайнер вынужденно сел в Будапеште 00:39
Анархисты облили краской посольство Италии в Греции 00:25
Лотерейный билет с выигрышем 25,5 млн долларов продан в Канаде 03.02.2019
Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов 03.02.2019
Бригада столичных врачей осмотрела пострадавших в ДТП под Калугой 03.02.2019
СК задержал собственника перевернувшегося в Калужской области автобуса 03.02.2019
Власти Венесуэлы заявили о готовности расширять экономические связи с РФ 03.02.2019
Лидеры России, Турции и Ирана встретятся в Сочи 14 февраля 03.02.2019
Фигуристка Трусова выиграла чемпионат России среди юниоров 03.02.2019
Новая Lada Vesta или подержанная иномарка: что купить за 650 тысяч 03.02.2019
Новый список мер по трансформации делового климата опубликуют в феврале 03.02.2019
Сын Сэлинджера подтвердил подготовку к публикации неизданных работ писателя 03.02.2019
Пушков назвал "неравным уравнением" предложения стран НАТО о ракетах 03.02.2019
Все погибшие в ДТП под Калугой опознаны 03.02.2019
ЦИК Украины принял документы от 83 претендентов на должность президента 03.02.2019
В честь Пушкина выпустили необычный календарь 03.02.2019
В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом 03.02.2019
Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 03.02.2019
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 03.02.2019
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 03.02.2019
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 03.02.2019
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 03.02.2019
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 03.02.2019
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 03.02.2019
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 03.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 23:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов

В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался актер Анатолий Артемов.

Фото: Игорь Зотин/ТАСС
Умер ведущий программ "Время" и "Голубой огонек" Евгений Суслов

"3 февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов - артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке", - сообщила пресс-служба театра.

Актер работал во многих региональных театрах, но остался в Молодежном с 1989 года. В числе его любимых спектаклей - "Мещанин во дворянстве" и "Танго".

Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста.

О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.

Общество Утраты Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам