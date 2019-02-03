Умер актер Молодежного театра на Фонтанке Анатолий Артемов

В Санкт-Петербурге на 77-м году жизни скончался актер Анатолий Артемов.
"3 февраля на 77-м году после непродолжительной болезни ушел из жизни Анатолий Артемов - артист, чья судьба на протяжении 30 лет была связана с Молодежным театром на Фонтанке", - сообщила пресс-служба театра.
Актер работал во многих региональных театрах, но остался в Молодежном с 1989 года. В числе его любимых спектаклей - "Мещанин во дворянстве" и "Танго".
Театр выражает глубокие соболезнования родным и близким артиста.
О месте и дате прощания будет сообщено дополнительно.