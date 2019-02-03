В Петербурге назвали претендентов на театральную премию "Прорыв"

В Петербурге готовятся к одному из главных весенних театральных событий - юбилейному вручению "Прорыва". Это единственная в стране профессиональная премия, которая ежегодно отмечает режиссеров, артистов, художников и арт-менеджеров до 35 лет. Нынче ей исполняется 10 лет.

В четырнадцати театрах Петербурга в ближайшее время покажут спектакли-номинанты. В шорт-лист попали 36 проектов: шесть работ, выполненных в театрах федерального подчинения, 20 - из театров городского подчинения, один - из Ленинградской области и девять, поставленных негосударственными театрами.

Театр "Старый дом" (Новосибирск) привезет на офф-программу "Прорыва" спектакль "Sociopath / Гамлет" петербургского режиссера Андрея Прикотенко (с 2017 года главный режиссер театра "Старый дом"). Запланированы два показа 1 марта.

Сюжет - "Гамлет", игра - Sociopath, которую создает главный герой. В спектакле борьба Гамлета со всеми - не месть за смерть отца. Это война против мира фитнес-центров, пластиковых бутылочек с водой и гироскутеров. Мира, который уже не исправить, а можно только разрушить. В спектакле звучат стихи и музыка Oxxxymiron'a, Eminem'a, Иосифа Бродского, Владимира Высоцкого, Queen, Linkin Park и Виктора Цоя. Экспертный совет фестиваля "Золотая маска" назвал спектакль "Старого дома" одной из самых ярких постановок сезона 2017-2018. Она вошла в ТОП-15 лучших спектаклей по Шекспиру по версии Яндекса.

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина представит 2 марта премьеру камерного спектакля Елизаветы Бондарь "Гробница малыша Тутанхамона". Первая постановка в России и в Европе пьесы молодого американского драматурга Оливии Дюфо (известна и как автор сценария телесериала "Проповедник").

В жизни художницы Джейн Хейли происходят два важных события. Ее номинируют на самую престижную премию для авторов комиксов в Новой Англии. В тот же день она теряет свою единственную дочь. Но Джейн продолжает рисовать главный комикс своей жизни: сюжет о малыше Тутанхамоне переплетается с реальными обстоятельствами.

"Гробница" - о том, как важно внимательно слушать своего ближнего. О том, как искусство побеждает смерть, и все-таки не может ее победить. А еще о том, как дико и жестоко смотрит на мир художник - и сколько милосердия может подарить этот взгляд, если не отводить глаз.

С 27 февраля по 4 марта премия проведет несколько больших мероприятий на Новой сцене Александринского театра. Это II Международная конференция руководителей учреждений культуры. Главные темы: законотворчество в сфере культуры и эффективное управлением театрами. 27 февраля - российский день, с докладами выступят представители Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Петербурга, руководители крупных российских театров. 28 февраля - международный день, доклады руководителей Национальных театров Хорватии, Югославии, Шотландии и Норвежского театра.

Торжественная церемония вручения премий состоится 4 марта на Новой сцене Александринского театра. Будут названы имена победителей по итогам сезона

2017-2018 в шести номинациях: лучший актер и актриса, лучшая роль второго плана, лучший режиссер и лучший театральный менеджер. Наградят и обладателя почетного приза "За продвижение молодых талантов". Так, в прошлом году им стал Олег Лоевский, заместитель директора по творческим вопросам Екатеринбургского ТЮЗа, основатель и художественный директор фестиваля "Реальный театр". В этом году Лоевский возглавил жюри "Прорыва".

Режиссер праздничного действа - известная актриса ("Интимные места", "Екатерина", "Метод", "Ученик", "Небесные жёны луговых мари") и автор ярких спектаклей в Москве и Новосибирске Юлия Ауг. Родилась она в Ленинграде, окончила ЛГИТМиК, с 1993 года по 2004 год служила в ТЮЗе имени Брянцева.

К слову

Рекордсменом по числу номинаций юбилейной Х премии "Прорыв" стал Театр имени Ленсовета - Номинационный совет выдвинул его работы 10 раз. Большим количеством номинаций отмечены спектакли: "Беглец" и "Медея" Театра Ленсовета, "Нос" независимого театра "ЦЕХЪ", "Оптимистическая трагедия" и "Солнца Ьнет" Александринского театра.

Справка "РГ"

Санкт-Петербургская театральная премия для молодых "Прорыв" возникла в 2008 году как совместная инициатива городского комитета по культуре, государственного драматического театра "Приют комедианта" и театральных критиков Жанны Зарецкой и Андрея Пронина. Задача премии - поощрение и продвижение молодых профессионалов петербургской драматической сцены. "Прорыв" отдает предпочтение работам новаторского или экспериментального характера, считая своей задачей поддержку инновационных подходов к развитию театрального процесса.