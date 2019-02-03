Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России

Пять самых востребованных у россиян внутренних маршрутов определили специалисты из российского сервиса бронирования жилья. Об этом сообщает Tvil.ru.

Основываясь на данных брони отелей, квартир и домов туристами за всю зиму 2018/2019 года, сервис назвал самыми популярными поездки в Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Карелию и Подмосковье.

Хотя все регионы и вошли в топ-5, отдых в них отличается и программой и ценой. Например, В Санкт-Петербурге гости проводят в среднем пять ночей, а на аренду жилья тратят около 2,5 тысяч рублей в сутки на семью. А вот в Крыму ценник самый низкий - около 2,4 тысячи. Краснодарский край предлагает среднюю цену - 2,7 тысячи за ночь, но и времени здесь проводят в среднем больше, чем в остальных местах - шесть ночей.

На каникулы в Карелию россияне едут, рассчитывая заплатить около 3,2 тысячи за сутки в арендуемом жилье и проводят в регионе 4 ночи. Больше всего придется отдать за проживание в Московской области, здесь средняя цена аренды достигает 3,5 тысяч рублей.