В Магнитогорске ребенка высадили из автобуса из-за надорванной купюры

В Магнитогорске начали проверку правомерности действий кондуктора, высадившего школьницу из трамвая на мороз из-за надорванной купюры. Обстоятельства ЧП выясняет руководство муниципального предприятия "Маггортранс".

Об инциденте написал в социальных сетях отец 13-летней школьницы. "Дочка приболела, жена отпросила ее с последнего урока. На остановке Энгельса ребенок сел в трамвай №25", - рассказал магнитогорец.

Девочка передала деньги за проезд, однако кондуктору не понравилась надорванная купюра.

"Кондуктор сказал, что такую купюру в кассе не примут, и высадил дочку из трамвая. Мне пришлось срываться с работы, ехать за дочкой. Соответственно, после работы ездили с женой в депо на Полевой и написали жалобу директору", - написал возмущенный отец.

Кстати

В Министерстве транспорта РФ обсуждают возможность ввести полный запрет высаживать детей, едущих без билетов, из общественного транспорта. Это, однако, не освободит его родителей от компенсации стоимости проезда ребенка и оплаты административного штрафа.