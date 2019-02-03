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03.02.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске ребенка высадили из автобуса из-за надорванной купюры

Текст: Юлия Резникова

В Магнитогорске начали проверку правомерности действий кондуктора, высадившего школьницу из трамвая на мороз из-за надорванной купюры. Обстоятельства ЧП выясняет руководство муниципального предприятия "Маггортранс".

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Об инциденте написал в социальных сетях отец 13-летней школьницы. "Дочка приболела, жена отпросила ее с последнего урока. На остановке Энгельса ребенок сел в трамвай №25", - рассказал магнитогорец.

Девочка передала деньги за проезд, однако кондуктору не понравилась надорванная купюра.

"Кондуктор сказал, что такую купюру в кассе не примут, и высадил дочку из трамвая. Мне пришлось срываться с работы, ехать за дочкой. Соответственно, после работы ездили с женой в депо на Полевой и написали жалобу директору", - написал возмущенный отец.

Кстати

В Министерстве транспорта РФ обсуждают возможность ввести полный запрет высаживать детей, едущих без билетов, из общественного транспорта. Это, однако, не освободит его родителей от компенсации стоимости проезда ребенка и оплаты административного штрафа.

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