Возобновилось расследование трагедии на перевале Дятлова

Сотрудники прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить истинные причины гибели туристической группы в 1959 году.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, надзорное ведомство занялось этим делом спустя 60 лет из-за того, что окончательная точка в этом деле так и не была поставлена. До сих пор в прокуратуру и следственные органы обращаются родственники погибших, этой темой продолжают активно интересоваться как журналисты, так и общество. По словам Куренного, только у прокуроров есть полномочия проводить действия по уголовному делу с таким сроком давности. Для всех остальных компетентных ведомств процессуальные сроки уже истекли. Кроме того, представитель надзорного ведомства напомнил, что недавно в силу вступила законодательная новелла, которая дает прокуратуре полномочия назначать в рамках проверочных мероприятий специальные экспертизы.

"Во второй декаде марта этого года сотрудники прокуратуры Свердловской области будут вылетать на место событий с привлечением специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также с сотрудниками МЧС, которые согласились помогать", - рассказал Александр Куренной.

Он рассказал, что прокуроры уже проанализировали уголовное дело, которое насчитывает больше 400 страниц, кроме того были проведены подготовительные процедуры. В целом Генпрокуратура насчитала около 75 версий, выдвигаемых экспертами и просто неравнодушными людьми, о причинах гибели группы Дятлова. Из этих 75 версий прокуроры с привлечением экспертов, намерены проверить три - как наиболее вероятные. Все они по данным Генпрокуратуры, так или иначе связаны с природными явлениями. При этом криминал исключается полностью. "Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган", - подытожил Александр Куренной.

Туристическая группа из 9 человек под руководством Игоря Дятлова погибла загадочным образом в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Поиски туристов - среди которых были две девушки, начались только 16 февраля. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела туристов, некоторые из них полураздетые. Некоторые из них погибли от холода, а кто-то - от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических и паранормальных, но ни одна из них так не объясняла, что произошло на самом деле. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.

Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"