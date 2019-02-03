Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира по шорт-треку в немецком Дрездене.

Первую из них принесла нам Софья Просвирнова, победившая на дистанции 1000 метров. Она опередила француженку Тифани Юо Маршан и британку Элизу Кристи.

Второе "золото" наша сборная завоевала в смешанной эстафете. Александр Шульгинов, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Семен Елистратов показали результат 2 минуты 40,527 секунды. Вторыми стали венгры, бронзовые медали достались представителям Великобритании.

Третью победу принесли девушки, ставшие первыми в эстафете на 3000 метров. Они выиграли финал со временем 4 минуты 08,389 секунды. В забеге Россию представляли Ефременкова, Просвирнова, Екатерина Константинова и Эмина Магалич. "Серебро" осталось за голландками, а еще два участника финала - Канада и Южная Корея - были дисквалифицированы.