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03.02.2019 10:13
Рубрика: Спорт

Россиянин Ковалев победил Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира

Текст: Артур Нанян
Россиянин Сергей Ковалев вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг, переиграв колумбийца Элейдера Альвареса во Фриско (США, штат Техас). Все трое судей отдали победу Сергею - 116:112, 116:112, 120:108.
Фото: Elsa/Getty Images Фото: Elsa/Getty Images
Фото: Elsa/Getty Images

Еще никогда дела Ковалева не были так плохи. Его карьера, и этого уже никто не скрывал, была в кризисе. Перед сегодняшним боем были даже разговоры, что он станет последним в карьере "Крашева" (в переводе с английского - разрушитель).

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До конца 2016 года Сергей по праву считался одним из лучших боксеров в мире. Причем вне зависимости от весовых категорий. Он побеждал настолько мощно, что к нему приклеилось то самое прозвище - "Разрушитель". Россиянин владел чемпионскими поясами в полутяжелом весе и по трем главным версиям из четырех.

Но затем последовали два скандальных боя с Андре Уордом, в которых Ковалев проиграл. А летом прошлого года он уступил Альваресу техническим нокаутом в седьмом раунде. Правда, сам "Разрушитель" перед сегодняшним поединком списал то поражение на невезение и пообещал исправиться.

Фото: kinopoisk.ru
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"Альваресу определенно повезло тогда", - считает Сергей. "Я потерял концентрацию всего на пару секунд, а потом уже не смог сосредоточиться после нокдауна. Может, я был недостаточно готов. Но я прогнозирую, что верну себе пояс. Не знаю, как, но я верну его".

Сергей сдержал свое слово. За исключением небольших отрезков он, безусловно, смотрелся лучше оппонента. Ковалев был чуть активнее, но самое главное - ему хватило выносливости. А ведь именно к физическим кондициям россиянина у специалистов было больше всего вопросов. Но он выдержал темп. И заслуженно победил.

Спорт Бокс Бокс: лучшие бои
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