Российская делегация обсудила Сирию во время визита в Тегеран

Ситуация в Сирии и формирование конституционного комитета были в центре внимания переговоров во время визита российской делегации в Тегеран. Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.

Как отметили на Смоленской площади, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лавреньев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани и старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хусейном Джабери-Ансари ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе в целом.

В частности, стороны рассмотрели ход формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве, а также подготовку к предстоящему трехстороннему саммиту в астанинском формате, который пройдет в ближайшее время в России.

Эти же вопросы стояли на повестке дня во время визита российской делегации в Турцию. 31 января "состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и мерам по продвижению политического процесса, включая задачу скорейшего запуска Конституционного комитета в качестве важного этапа урегулирования сирийского кризиса", отметили в министерстве.

Решение о создании Конституционного комитета было принято Конгрессом сирийского национального диалога 30 января 2018 года в Сочи. Орган еще не сформирован. Предполагается, что в него должны войти представители правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет в середине февраля. В феврале же состоится и саммит "астанинской тройки".