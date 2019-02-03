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03.02.2019 11:34
Рубрика: Власть

Российская делегация обсудила Сирию во время визита в Тегеран

Текст: Юрий Когалов

Ситуация в Сирии и формирование конституционного комитета были в центре внимания переговоров во время визита российской делегации в Тегеран. Об этом проинформировали в министерстве иностранных дел РФ.

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Как отметили на Смоленской площади, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лавреньев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили с секретарем Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани и старшим помощником министра иностранных дел Ирана Хусейном Джабери-Ансари ряд вопросов, касающихся ситуации в Сирии и в ближневосточном регионе в целом.

В частности, стороны рассмотрели ход формирования и запуска Конституционного комитета в Женеве, а также подготовку к предстоящему трехстороннему саммиту в астанинском формате, который пройдет в ближайшее время в России.

Эти же вопросы стояли на повестке дня во время визита российской делегации в Турцию. 31 января "состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии и мерам по продвижению политического процесса, включая задачу скорейшего запуска Конституционного комитета в качестве важного этапа урегулирования сирийского кризиса", отметили в министерстве.

Россия и Турция обсудили скорейший запуск Конституционного комитета Сирии

Решение о создании Конституционного комитета было принято Конгрессом сирийского национального диалога 30 января 2018 года в Сочи. Орган еще не сформирован. Предполагается, что в него должны войти представители правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что очередной раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет в середине февраля. В феврале же состоится и саммит "астанинской тройки".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Ситуация в Сирии
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