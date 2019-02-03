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03.02.2019,  
12:15
Текст:  Руслан Мельников

Российскую ядерную торпеду Судного дня "Посейдон" признали неуязвимой

Российский атомный подводный беспилотник "Посейдон" способен двигаться в обход систем защиты противника.
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Об этой особенности глубоководного аппарата сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Собеседник агентства отмечает, что "Посейдон" может преодолеть противолодочные и прочие системы защиты в полностью автономном режиме.

Фото: Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
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С учетом того, что этот аппарат способен действовать на глубинах больше километра и двигаться с максимальной скоростью до 200 километров в час, противодействовать ему практически невозможно. Технические особенности новейшего российского глубоководного беспилотника делают его неуязвимым и гарантируют поражение цели.

В многоцелевую систему "Посейдон" входит атомная субмарина спецназначения, на борту которой находятся необитаемые аппараты. При этом их можно использовать не только для решения стратегических задач, но и, например, для ударов по вражеским авианосным группировкам.

Напомним, ранее американские СМИ оценили последствия гипотетического применения российских "Посейдонов" против США. В частности, были рассмотрены результаты атак "торпедами ядерного апокалипсиса" на Сан-Франциско и Нью-Йорк. Потенциальный ущерб назван ужасным. Не случайно в американской прессе "Посейдон" называют машиной Судного дня.

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