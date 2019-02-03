Сборная России по теннису вышла в основной этап Кубка Дэвиса

Сборная России по теннису победила Швейцарию со счетом 3:1 и пробилась в финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября.

Решающее очко нашей команде принес Карен Хачанов. Он в трех сетах переиграл Генри Лааксонена в четвертой встрече квалификации Мировой группы - 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4.

После первого дня Россия вела 2:0 - Хачанов оказался сильнее Марка-Андреа Хюслера, а Даниил Медведев одолел Лааксонена. Единственное очко швейцарцы заработали благодаря успеху в паре.

Напомним, что Кубок Дэвиса впервые за 119-летнюю историю пройдет в новом формате. 18 сборных разделят на шесть групп, и победители каждой из них, а также две лучшие сборные из числа занявших вторые места выйдут в плей-офф. Жеребьевка финальной стадии пройдет 14 февраля.