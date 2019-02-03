Сербы почтили память жертв усташского террора

Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик и президент Республики Сербской (РС) Желька Цвиянович в воскресенье почтили память жертв усташского террора, совершенного 7 февраля 1942 года в селах Дракулич, Шарговац, Мотике и шахте Раковац (в настоящее время - территория общины Баня-Лука).

Тогда в ходе бесчеловечной резни солдаты личной охраны главы Независимого Государства Хорватия (НГХ) Анте Павелича и 8-го усташского батальона убили 2315 мирных сербов, из которых 551 - дети в возрасте до 14 лет.

Милорад Додик в своем обращении указал, что сербский народ в Республике Сербской будет хранить память о всех сербских жертвах Второй мировой войны и отстаивать свое право на свободу. "Для сербов всегда были важны две вещи - свобода и государство", - отметил он.

Президент РС напомнила тот факт, что в указанных селах "в окрестностях Баня-Луки самым свирепым образом в течение одного дня без единого выстрела и в целях осуществления геноцида ножами, топорами, кирками и другим холодным оружием убито 2315 сербов, из которых 551 ребенок".

"Тяжесть преступления и массовой бойни, которую усташи устроили 7 февраля 1942 года, обязывает нас вспомнить жертв тех злодеяний и отдать им дань памяти, но, вспоминая прошлое, мы глубже и серьезнее размышляем о настоящем и, особенно, о будущем", - заявила Желька Цвиянович.

Между тем, по данным историков, карательной операцией тогда командовал капитан усташей Йосип Мишлов при поддержке монаха-францисканца Мирослава Филиповича (организатор массовых убийств сербов и евреев, получивший прозвище "Дьявол из Ясеноваца"). Именно последний приказал сначала убить всех детей. План операции составил комендант Виктор Гутич. Все преступники были из гарнизонов Загреба и Баня-Луки.

Следует отметить, что после войны Филипович был осужден военным судом Югославии и приговорен к смерти через повешение. Виктор Гутич сбежал в Италию, но вскоре местные власти выдали его, и уже 20 февраля 1947 года злодей был повешен в Баня-Луке.

"Мы сегодня наслаждаемся свободой, поскольку имеем Республику Сербскую, - подчеркнула глава РС. - Цена, которую мы заплатили за эту свободу в предыдущей войне, была высокой. Однако она была бы еще выше, если бы у нас не было Республики Сербской, а одновременно мы не строили и не укрепляли свои госорганы".

Желька Цвиянович констатировала: "Будущее Республики зависит от нашей исторической памяти, а также от правильного восприятия окружающего нас мира, в котором мы живем. Вот почему наша политическая воля и воля нашего народа имеют решающее значение для сохранения свободы, которую мы сейчас имеем и хотим оставить будущим поколениям".

Напомним, что в состав марионеточного Независимого Государства Хорватия (1941 -1945) входили часть современной Республики Хорватии (РХ) без Истрии и большей части Далмации, а также вся современная Босния и Герцеговина, некоторые районы Словении и Срем. Усташеский концентрационный лагерь Ясеновац стал символом преступлений НГХ и был третьим по количеству жертв в Европе (1941 - 1945) после Освенцима и Треблинки.

Главными своими врагами усташи тогда объявили православных сербов. Руководитель НГХ Анте Павелич и министр образования, писатель Миле Будак хотели решить сербский вопрос радикально: треть - уничтожить, треть - насильно сделать католиками, треть - выселить в Сербию. Лозунг, придуманный Будаком, гласил: "Сербов - на вербы".

По оценкам экспертов, усташей во многом можно сравнить со сражавшимися на стороне фашистской Германии украинскими националистами и прибалтийскими эсэсовцами.

Мнение

В своем докладе на международной историко-богословской конференции "Православно-католический диалог после Ясеноваца" исследователи Симо Брдар и Славко Брдар написали следующее: "В конце апреля 1945 года усташи совершили последнюю резню в Ясеновце, сожгли часть архива и спокойно покинули эту территорию. Народно-освободительная Армия Югославии только 2 мая 1945 года вошла в Ясеновац. Поля Ясеновца были завалены трупами, из массовых гробниц повсюду сочилась кровь, как недобродившее вино. Все здания лагеря, кроме сгоревших деревянных конструкций, остались целы. С тех пор начинается период молчания о Ясеновце и стирания следов преступного геноцида усташей. Все проведенные до сих пор исследования, свидетельства и источники говорят о том, что в концлагере Ясеновац-Доня Градина было ликвидировано 700 000 ни в чем неповинных мужчин, женщин и детей: 500 000 сербов, 40 000 цыган, 33 000 евреев и 127 000 антифашистов. Из общего количества узников, замученных усташами в Ясеновце, 20 000 были дети младше 12 лет".

Между тем



В ближайшее время в Баня-Луке появится улица в честь Дианы Будисавлевич. Тем самым будет отдана дань памяти одной из самых легендарных женщин прошлого столетия, благодаря усилиям которой из нацистских концлагерей в Югославии были спасены более 15 тысяч детей.



История нашей героини такова. Диана родилась 15 января 1891 года в Инсбруке (Австро-Венгрия) в известной семье Обексер. Спустя два года после замужества (супруг - Юлий Будисавлевич, этнический серб, врач) в 1919 году Диана оказалась на Балканах и жила в Загребе.



В апреле 1941 года Югославия оказалась захвачена фашистскими войсками и их пособниками - усташами, осуществлявшими геноцид сербов, евреев и цыган, создав здесь многочисленные концентрационные лагеря. В декабре 1941-го Диана организовала системную работу по спасению детей и женщин в различных концлагерях на территории Югославии, в том числе и в печально известном Ясеноваце. Она умело использовала свои австрийские корни, авторитет и влияние мужа для создания каналов переправки детей из лагерей смерти в Австрию, где их затем усыновляли. В этой операции, вошедшей в историю как самая крупная акция такого рода по спасению людей во время Второй мировой войны, погибло 11 ее помощников.



"Я исходила из того, что не считаю свою жизнь более ценной, чем жизни безвинно страдающих, и у меня есть возможность им помочь, при этом, прежде всего, имею в виду детей, моя жизнь была достаточно богатой и я приму события такими, какими они будут", - писала Диана в дневнике.



По оценкам историков, благодаря усилиям Дианы Будисавлевич и ее сторонников из концлагерей было вызволено 15 536 детей. В 2011 году Синод Сербской Православной Церкви "за невероятный подвиг милосердия и героизм" посмертно наградил Диану Будисавлевич орденом "Святой царицы Милицы".