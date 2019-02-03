Россиянин Сергей Ковалев по прозвищу Крушитель переиграл колумбийца Элейдера Альвареса во Фриско (США, штат Техас) и вернул себе титул чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Все трое судей отдали победу Сергею - 116:112, 116:112, 120:108.

Перед этим боем только и было разговоров о том, что Ковалеву пора завершить карьеру. И в самом деле: с конца 2016 года дела у него складываются не лучшим образом. Два скандальных поединка с Андре Уордом, в которых Сергей проиграл, поражение от Альвареса в августе прошлого года - с таким багажом подходил россиянин к реваншу с колумбийцем.

Несмотря на все эти неудачи, Ковалев был уверен в себе. И пообещал вернуть пояс.

- Альваресу повезло в нашем первом бою, - отметил Сергей. - Я потерял концентрацию на пару минут, а потом уже не смог сосредоточиться после нокдауна. Возможно, я был недостаточно готов. Моя цель - собрать все четыре чемпионских титула. После поражения от Альвареса люди решили, что я должен завершить карьеру. Но не в моих планах уходить на покой поверженным. Я верну пояс. Не знаю как, но я это сделаю.

Ковалев сдержал свое слово. Россиянин, безусловно, был лучше оппонента. За исключением разве что небольших отрезков. Самое главное - Крушителю хватило выносливости. А ведь именно по "физике" Сергея у многих специалистов возникали вопросы. Но он выдержал темп и заслуженно победил.

- Ковалев хорошо приспособился к манере Альвареса. Он придерживался плана даже дольше, чем я ожидал, - отметил тренер россиянина Бадди Макгирт. - Бой получился непростым. Но я чувствовал, что Сергей побеждает.

Сам Сергей признался, что его проблемы в последнее время были вызваны большими паузами между поединками.

- Я искал шансы для нанесения удара, - сказал Ковалев. - Раньше на моем состоянии отражались проблемы с режимом и продолжительные паузы между боями. Сейчас же все по-другому. Я был осторожен на протяжении всего поединка. Внимательно слушал, что мне говорили из моего угла. Счастлив, что мне удалось добиться нужного результата. Я потихоньку возвращаю свою лучшую форму. И теперь я готов биться с лучшими боксерами мира. Ради этого я и победил сегодня.

Следующий бой Ковалев может провести в июле. Возможно, его соперником станет мексиканец Хильберто Рамирес. Ранее стало известно о переходе Рамиреса на весовую категорию выше - в полутяжелый вес.

Добавим, что теперь в активе Ковалева 33 победы (28 нокаутом), одна ничья и три поражения.