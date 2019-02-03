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Несломленный

03.02.2019,  
20:27
Текст:  Елена Березина, Антон Благовещенский, Юлия Кривошапко, Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
В ближайшее время рынок мобильных устройств захватит новая тенденция - смартфоны со сгибающимся экраном. Samsung, LG, Motorola и Huawei уже объявили о том, что ведут разработки телефонов с гнущимся дисплеем.
Выхода смартфонов, которые превращаются в планшет, особенно ждут любители просмотра фильмов. Фото: Samsung Выхода смартфонов, которые превращаются в планшет, особенно ждут любители просмотра фильмов. Фото: Samsung
Выхода смартфонов, которые превращаются в планшет, особенно ждут любители просмотра фильмов. Фото: Samsung
Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Компания Intel заявила о разработке дисплея, который можно согнуть в три раза. Основное его отличие от существующих смартфонов в том, что владельцы нового гаджета смогут сложить его в виде призмы. Ожидается, что смартфон можно будет согнуть в двух местах и поставить вертикально. В разложенном же виде гаджет сможет исполнить функции планшета. Размерами разработка будет превосходить конкурентов, а работать будет на базе операционной системы Windows. За счет этого разработчики планируют увеличить производительность новинки.

Другой ожидаемой новинкой является концепт смартфона от Xiaomi, экран которого складывается в два раза. В основу гаджета легла собственная технология компании: инженеры разработали гибкий экран и полноприводную систему складывания, а также адаптировали оболочку. В расправленном виде устройство похоже на планшет, в сложенном - на обычный смартфон. Таким образом, смартфоны со сгибающимся экраном могут быть более удобными для просмотра фильмов. Пока найти подобные смартфоны в магазинах нельзя. Не исключено, что примерные даты выхода долгожданных моделей станут известны в конце февраля на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне.

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