В ближайшее время рынок мобильных устройств захватит новая тенденция - смартфоны со сгибающимся экраном. Samsung, LG, Motorola и Huawei уже объявили о том, что ведут разработки телефонов с гнущимся дисплеем.

Компания Intel заявила о разработке дисплея, который можно согнуть в три раза. Основное его отличие от существующих смартфонов в том, что владельцы нового гаджета смогут сложить его в виде призмы. Ожидается, что смартфон можно будет согнуть в двух местах и поставить вертикально. В разложенном же виде гаджет сможет исполнить функции планшета. Размерами разработка будет превосходить конкурентов, а работать будет на базе операционной системы Windows. За счет этого разработчики планируют увеличить производительность новинки.

Другой ожидаемой новинкой является концепт смартфона от Xiaomi, экран которого складывается в два раза. В основу гаджета легла собственная технология компании: инженеры разработали гибкий экран и полноприводную систему складывания, а также адаптировали оболочку. В расправленном виде устройство похоже на планшет, в сложенном - на обычный смартфон. Таким образом, смартфоны со сгибающимся экраном могут быть более удобными для просмотра фильмов. Пока найти подобные смартфоны в магазинах нельзя. Не исключено, что примерные даты выхода долгожданных моделей станут известны в конце февраля на Всемирном мобильном конгрессе (Mobile World Congress) в Барселоне.