СМИ: Дональд Трамп "прожигал" деньги во время кампании 2016 года

Дональд Трамп прожигал деньги во время кампании 2016 года, утверждает The New York Times, добавляя, что он одалживал десятки миллионов долларов на свою президентскую кампанию, а также якобы тратил большие средства на расширение списка высококлассных объектов Trump Organization.

В свою очередь пресс-секретарь организации Аманда Миллер опровергла сообщение о том, что компании потребовалось внешнее финансирование для строительства своих фешенебельных отелей и курортов. По ее словам, на эти цели тратились десятки миллионов долларов из средств самого бизнесмена.

Газета подняла тему возможных займов нынешнего главы Белого дома для финансирования роста своего бизнеса у своего давнего партнера Deutsche Bank, который долгие годы выделял будущему президенту США многомиллионные кредиты.

Эта тема начала муссироваться в США в конце января, когда стало известно, что Трамп мог одолжить деньги у этого немецкого банка на свою кампанию. Более того, данный вопрос сейчас изучается в двух профильных комитетах палаты представителей, которые возглавляют демократы, а также чиновники Федеральной резервной системы. Сам банк является одним из немногих, кто еще одалживает деньги этому политику и финансисту, который однажды назвал себя "королем долга". В начале 1990-х организация Трампа четыре раза объявляла о банкротстве, в результате чего некоторые крупные банки понесли болезненные убытки. Одно время Дональд Трамп был практически отлучен от Уолл-стрит.

Впрочем, как отмечает издание, в 2016 году вопросы займа магнату недвижимости вызвали ожесточенные споры в руководстве банка, которое посчитало, что выделение денег Трампу делает такой кредит слишком рискованным. В частности, выражалось опасение, что если тот победит на выборах, а затем объявит дефолт, Deutsche Bank придется выбирать между отказом от взыскания долга или арестом активов президента Соединенных Штатов. Трой Гравитт, представитель Deutsche Bank, отказался от комментариев по данному вопросу.