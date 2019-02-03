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Рубрика: В мире

СМИ: Дональд Трамп "прожигал" деньги во время кампании 2016 года

Текст: Максим Макарычев

Дональд Трамп прожигал деньги во время кампании 2016 года, утверждает The New York Times, добавляя, что он одалживал десятки миллионов долларов на свою президентскую кампанию, а также якобы тратил большие средства на расширение списка высококлассных объектов Trump Organization. 

В свою очередь пресс-секретарь организации Аманда Миллер опровергла сообщение о том, что компании потребовалось внешнее финансирование для строительства своих фешенебельных отелей и курортов. По ее словам, на эти цели тратились десятки миллионов долларов из средств самого бизнесмена.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Газета подняла тему возможных займов нынешнего главы Белого дома для финансирования роста своего бизнеса у своего давнего партнера Deutsche Bank, который долгие годы выделял будущему президенту США многомиллионные кредиты.

Эта тема начала муссироваться в США в конце января, когда стало известно, что Трамп мог одолжить деньги у этого немецкого банка на свою кампанию. Более того, данный вопрос сейчас изучается в двух профильных комитетах палаты представителей, которые возглавляют демократы, а также чиновники Федеральной резервной системы. Сам банк является одним из немногих, кто еще одалживает деньги этому политику и финансисту, который однажды назвал себя "королем долга". В начале 1990-х организация Трампа четыре раза объявляла о банкротстве, в результате чего некоторые крупные банки понесли болезненные убытки. Одно время Дональд Трамп был практически отлучен от Уолл-стрит.

Трамп не исключил нового "шатдауна"

Впрочем, как отмечает издание, в 2016 году вопросы займа магнату недвижимости вызвали ожесточенные споры в руководстве банка, которое посчитало, что выделение денег Трампу делает такой кредит слишком рискованным. В частности, выражалось опасение, что если тот победит на выборах, а затем объявит дефолт, Deutsche Bank придется выбирать между отказом от взыскания долга или арестом активов президента Соединенных Штатов. Трой Гравитт, представитель Deutsche Bank, отказался от комментариев по данному вопросу.

В мире США Дональд Трамп
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