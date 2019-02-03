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03.02.2019 10:12
Рубрика: В мире

СМИ: Зеленский заявил о намерении сесть за стол переговоров с Путиным

Текст: Юрий Когалов

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский намерен сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы решить проблемы Донбасса. Как пишет strana.ua, так он ответил на соответствующий вопрос западных дипломатов, решивших лично пообщаться с лидером президентского рейтинга.

По данным СМИ, встреча прошла по инициативе европейских послов. А вопрос про Донбасс Зеленскому задала глава французской дипмиссии Изабель Дюмон. Ответ обескуражил дипломатов, и они поинтересовались, не опасается ли тот, что в этом случае радикалы сожгут администрацию президента Украины. Что сказал на это Зеленский, журналистам узнать не удалось.

Фото: Евгений Котенко/РИА Новости
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами

Напомним, на Украине 31 марта пройдут президентские выборы. Регистрация кандидатов заканчивается сегодня. На данный момент, на пост главы государства официально уже претендуют почти 30 человек.

Согласно последним опросам, проведенным социологической группой "Рейтинг", в лидеры предвыборной гонки вышел сатирик и шоумен Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 19 процентов граждан. С незначительным отрывом за ним следует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которую поддерживают 18,2 процента респондентов. На третьем месте идет действующий глава государства Петр Порошенко. За него готовы отдать голоса 15,1 процента граждан.

Кстати, по другим исследованиям, уровень поддержки Зеленского еще выше. Опросы центра "Социс", Киевского международного института социологии и Центра Разумкова, отдают ему 23 процента голосов избирателей.

В мире экс-СССР Украина Выборы президента Украины-2019 Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
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