Стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы

Новости

В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом 19:51
Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 18:05
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 18:02
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 17:50
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 17:47
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 17:45
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 17:45
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 17:25
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 17:16
Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей 17:12
Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России 16:54
Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок 16:46
В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype 16:31
Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей на дорогах 16:27
Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы 16:27
Назван необычный фактор, ускоряющий появление рака 16:07
В Германии на месте концлагеря хотели организовать музей колбасы 15:58
"Запорожцы" закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок 15:36
В Саратове маршрутка столкнулась со снегоуборочной машиной 15:14
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 15:11
Видео: В Китае устроили утренник для панд 15:05
Сборная России по теннису вышла в основной этап Кубка Дэвиса 14:52
Интронизацию главы новой церкви на Украине проигнорировали 14:51
Как выросли цены на автомобили в январе 14:45
Ковалев прокомментировал победу над Альваресом 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
03.02.2019 19:14
Рубрика: Общество

Подписчиков ждут скидки

Стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
В России стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года.
Фото: ГодЛитературы.РФ/ youtube.com
Началось голосование за лучший ролик проекта "Басни Крылова. Прочитаем вместе"

На протяжении двух месяцев, до конца марта, во всех отделениях "Почты России" можно подписаться на периодические печатные издания, в том числе и на "Российскую газету", на второе полугодие 2019 года по ценам первого полугодия. Выписать "Российскую газету" можно и на сайте издания, а не только по каталогам "Почты России" и других подписных агентств.

Для социально значимых СМИ, в том числе и "Российской газеты", почтовое предприятие делает скидку при доставке издания до читателя. Кроме ежедневной газеты можно подписаться на еженедельный выпуск "Российская газета - Неделя", ежемесячный журнал "Родина" и другую продукцию издательства.

2,5 тысячи изданий получили скидку в эту подписную кампанию

Как отмечается в сообщении федерального почтового оператора, в период всей подписной кампании подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при минкомсвязи, предоставляется скидка в размере 25 процентов по собственному каталогу "Почты России" или 20 процентов по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств.

Общество СМИ и соцсети
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам