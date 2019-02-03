В России стартовала досрочная подписная кампания на газеты и журналы на второе полугодие 2019 года.

На протяжении двух месяцев, до конца марта, во всех отделениях "Почты России" можно подписаться на периодические печатные издания, в том числе и на "Российскую газету", на второе полугодие 2019 года по ценам первого полугодия. Выписать "Российскую газету" можно и на сайте издания, а не только по каталогам "Почты России" и других подписных агентств.

Для социально значимых СМИ, в том числе и "Российской газеты", почтовое предприятие делает скидку при доставке издания до читателя. Кроме ежедневной газеты можно подписаться на еженедельный выпуск "Российская газета - Неделя", ежемесячный журнал "Родина" и другую продукцию издательства.

2,5 тысячи изданий получили скидку в эту подписную кампанию

Как отмечается в сообщении федерального почтового оператора, в период всей подписной кампании подписчикам изданий, входящих в список Экспертного совета по региональным печатным СМИ при минкомсвязи, предоставляется скидка в размере 25 процентов по собственному каталогу "Почты России" или 20 процентов по каталогам альтернативных коммерческих подписных агентств.