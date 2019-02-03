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03.02.2019 17:50
Рубрика: В мире

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности американского военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом глава Белого дома заявил в воскресном интервью телеканалу CBS.

Трамп отказался в деталях отвечать на вопрос ведущего о том, при каких условиях Пентагон получит приказ о задействовании военных в Венесуэле. В то же время президент США заметил, что это "определенно, один из возможных сценариев". Глава Белого дома также не проявил интереса к возможным контактам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, поскольку, на его взгляд, "ситуация зашла слишком далеко".

Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Италия отказалась признать Гуайдо главой Венесуэлы

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как Верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд союзных им государств признали Гуайдо главой венесуэльского государства. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота. В Москве действия США и их союзников назвали "курсом на свержение законно избранной власти в Венесуэле". При этом власти США на разных уровнях, включая президента Дональда Трампа, не исключали военного сценария для разрешения ситуации в Венесуэле.

В мире США В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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