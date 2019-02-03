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03.02.2019 17:25
Рубрика: В мире

Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном

Текст: Игорь Дунаевский

США намерены сохранить военное присутствие в Ираке для того, чтобы присматривать за активностью Ирана в регионе. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп рассказал в интервью в воскресном эфире телеканала CBS.

Глава государства напомнил, что США израсходовали "целое состояние" на строительство военных объектов в Ираке. Он призвал сохранить имеющиеся базы, пояснив свое желание необходимостью "немного присматривать за Ираном", потому, что, на его взгляд, именно Тегеран - "основная проблема" в регионе.

Фото: AP Photo/Massoud Hossaini
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США осуществили военную интервенцию в Ираке в 2003 году под знаменами борьбы с терроризмом, добившись свержения Саддама Хусейна. В 2011 году администрация Барка Обамы приняла решение о выводе войск, назвав решенной задачу разгрома террористических группировок и стабилизации Ирака. Но вскоре ситуация там заметно деградировала, и значительная часть страны оказалась под контролем террористической группировки ДАИШ (запрещена в РФ - РГ), боевики и сторонники которой затем провели несколько терактов в западных странах, включая США. После этого в 2014 году администрация Барака Обамы приняла решение вернуть военных в Ирак для борьбы с ДАИШ.

В мире США Операция США в Ираке
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