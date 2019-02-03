Ученые рассказали, как омолодить мозг на десять лет

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что регулярные аэробные нагрузки положительно сказываются на когнитивных функциях мозга и позволяют уменьшить его "возраст". Причем это актуально как для пожилых людей, так и для молодежи в возрасте 20 лет, передает Genetic Engineering & Biotechnology News.

- По мере старения у человека снижаются мыслительные способности, однако наше новое исследование показывает, что регулярные физические упражнения могут помочь замедлить этот процесс и даже его предотвратить. Все участники эксперимента, выполнявшие согласно заданной схеме упражнения, не только продемонстрировали улучшение исполнительных функций мозга, но и увеличение толщины в области внешнего слоя мозга, - отметил ведущий автор работы Яков Стерн.

Он пояснил, что ученые работали с 132 добровольцами в возрасте от 20 до 67 лет. У всех людей были аэробные способности ниже среднего. Участники эксперимента занимались различными видами спорта четыре раза в неделю в течение шести месяцев.

В результате у тех, кто исправно посещал тренировки (особенно аэробику), зафиксировали когнитивные улучшения. Так, у 40-летних добровольцев, занимавшихся аэробикой, "возраст" головного мозга уменьшился на десять лет, а у 60-летних - примерно на 20 лет, рассказали исследователи.