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03.02.2019 12:07
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как омолодить мозг на десять лет

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что регулярные аэробные нагрузки положительно сказываются на когнитивных функциях мозга и позволяют уменьшить его "возраст". Причем это актуально как для пожилых людей, так и для молодежи в возрасте 20 лет, передает Genetic Engineering & Biotechnology News.

Фото: iStock
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- По мере старения у человека снижаются мыслительные способности, однако наше новое исследование показывает, что регулярные физические упражнения могут помочь замедлить этот процесс и даже его предотвратить. Все участники эксперимента, выполнявшие согласно заданной схеме упражнения, не только продемонстрировали улучшение исполнительных функций мозга, но и увеличение толщины в области внешнего слоя мозга, - отметил ведущий автор работы Яков Стерн.

Он пояснил, что ученые работали с 132 добровольцами в возрасте от 20 до 67 лет. У всех людей были аэробные способности ниже среднего. Участники эксперимента занимались различными видами спорта четыре раза в неделю в течение шести месяцев.

В результате у тех, кто исправно посещал тренировки (особенно аэробику), зафиксировали когнитивные улучшения. Так, у 40-летних добровольцев, занимавшихся аэробикой, "возраст" головного мозга уменьшился на десять лет, а у 60-летних - примерно на 20 лет, рассказали исследователи.

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