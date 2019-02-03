В скором времени в Республике Беларусь разработают и выпустят первый в стране электромотоцикл. Власти страны считают, что настало время заменить китайские модели на отечественные.

Сегодня электрифицированный транспорт активно распространяется по миру. Тренд стал популярным на фоне повышения сознательности людей и более бережного отношения к экологии. Уже скоро электрические автомобили будут использоваться наравне с обычными в каршеринге. Наряду с персональным экотранспортом на улицах городов можно будет увидеть электрические минивэны, грузовики, коммунальные машины.

Вместе с автомобилями и другой техникой появляются и электрические мотоциклы. В прошлом году дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции Москвы получила 30 электромотоциклов и 4 электротрицикла. В этом году новые электрические мотоциклы появятся и в Московской военной автоинспекции.

Мировые производители мотоциклов не остаются в стороне от популярной тенденции и один за другим присоединяются к электрификации транспорта. В январе генеральный директор компании по производству мотоциклов Ducati Клаудио Доменикали объявил разработку первого полностью электрического мотоцикла для массового рынка.

Компании не только ставят перед собой задачу наполнить улицы городов электромотоциклами, но и сделать транспорт максимально удобным. Байкер, который надумает пересесть с традиционного железного коня на электрический, не должен испытывать неудобства. Особенно это касается подзарядки, ведь обычный байк можно заправить в считаные минуты и поехать. В будущем неудобств с подзарядкой не возникнет.

Американская компания Lightning Motorcycles анонсировала дебют нового электрического мотоцикла, который заряжается всего за полчаса.

И это еще не все. Производители стараются работать над тем, чтобы это был не просто мобильный вид транспорта, который заряжается от сети, а настоящий универсальный цифровой гаджет.

Поэтому уже сегодня электромотоциклы начинают массово оснащать умными системами. Для этого объединяются компании, производящие технику и электронику, и крупнейшие производители мотоциклов. Так, например, коммуникационные технологии Panasonic Automotive, поставщика систем автомобильного инфотейнмента и подключаемых решений, будут использоваться в первом электрическом мотоцикле Harley-Davidson - LiveWire, который появится в августе 2019 года.

Panasonic Automotive дал амбициозное обещание сделать Harley-Davidson первым массовым производителем подключаемых электромотоциклов на североамериканском рынке, а затем и во всем мире.

Блок контроля телематики и платформа подключаемых сервисов позволят водителю в любое время получать на свой смартфон актуальную информацию о мотоцикле. Сотовая связь фактически объединит их в единое целое. Последняя версия мобильного приложения и новый сервис позволят контролировать состояние мотоцикла, в том числе уровень заряда батареи и оставшийся пробег, а также статус при перезарядке и время до ее полного завершения.

Водитель сможет контролировать эти параметры даже удаленно - из любого места, обеспеченного покрытием сотовой связи. В приложение также будет добавлен модуль для поиска ближайших зарядных станций. Приложение сможет сообщать о "покушениях" на мотоцикл и его местонахождении, а также точное место парковки электробайка. В случае если кто-то попытается угнать, повредить или как-то иначе воздействовать на мотоцикл, на телефон владельца придет срочное оповещение. Отследить угнанное транспортное средство позволит встроенный GPS-трекер. Напоминания о необходимости сервисного обслуживания также будут поступать через приложение.

В будущем электробайки не просто станут полноценными участниками дорожного движения, но и пополнят транспортный список популярных гонок.

На 2019 год уже запланирован первый в мире гоночный чемпионат для электромотоциклов FIM Enel MotoE. Итальянская компания Energica станет эксклюзивным поставщиком мотоциклов для чемпионата, а титульным спонсором выступит компания Enel, которая занимается проектами в сфере энергетики. Участникам будут предоставлены фирменные зарядные устройства, которые смогут полностью зарядить батарею электробайка менее чем за 30 минут.

Самое главное, разработкой электробайков интересуются молодые люди. Недавно в Тольяттинском госуниверситете молодые ученые представили электробайк с аккумулятором от автомобиля "Тесла". Они приобрели блок, разобрали аккумулятор до элементарных элементов и с помощью сварки сделали блок управления зарядкой аккумулятора. Свой продукт они готовятся заявить на ежегодный Smartmoto Challenge - международный чемпионат среди студентов инженерных вузов, которые представляют членам жюри легкие мотоциклы на электрической тяге собственного производства.