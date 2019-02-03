Календарь регулярного чемпионата интернациональной Единой лиги с участием клубов из шести стран Европы и Азии его организаторами составлен так грамотно, что в каждому туре есть минимум один "гвоздевой" матч. Вчера же в центре внимания оказались сразу две игры, в которых сражались наши ведущие команды: ЦСКА - "Локомотив-Кубань" (Краснодар) и "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Химки" (Мос. обл.).

Армеец Дэниэл Хэккетт стал вторым по результативности в матче против краснодарского "Локомотива", положив в копилку своей команды 13 очков. Фото: VTB LEAGUE

Действующий чемпион ЦСКА и краснодарцы в этом сезоне традиционно удачливы в континентальных кубках. Армейцы в минувшую пятницу в 21-м туре Евролиги на домашней арене "Мегаспорта" победили черногорскую "Будучность" (99:69) и в соревновании 16 команд с большим запасом прочности занимают третье место, позволяющее иметь преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии.

"Локомотив-Кубань" досрочно гарантировал себе попадание в плей-офф второго по значимости на континенте Еврокубка. Поэтому оба вчерашних соперника подошли к противостоянию в рамках Единой лиги с предельной концентрацией, не имея никакого груза проблем на международной арене.

С точки зрения действий в обороне ЦСКА провел лучшую игру в сезоне. Соперникам из "Локомотива-Кубани" было позволено набрать за матч всего лишь 57 очков

Именно в составах ЦСКА и "Локо" сосредоточено большинство исполнителей, получивших почетное право 17 февраля выступить в московском "Матче звезд" Единой лиги. Армейцы Джоэль Боломбой, Андрей Воронцевич и Никита Курбанов будут играть за "Звезд России", где компанию им составят кубанцы Виталий Фридзон, Дмитрий Кулагин и Дмитрий Хвостов. В сборную легионеров делегированы испанец Серхио Родригес, француз Нандо Де Коло из ЦСКА плюс американский форвард Краснодара Дорелл Райт.

В воскресенье "красно-синие" лидировали весь матч, но гости очень долго поддерживали интригу, не отпуская оппонента на совсем уж комфортное для москвичей расстояние. Исход встречи стал понятен лишь в середине заключительной четверти, когда после дальнего попадания Дэниэла Хэккетта хозяева повели с разницей в 13 очков - 60:47. Именно такой разрыв и сохранился к финальной сирене - 70:57.

В составе победителей наибольшей результативностью отличились Де Коло (16 очков) и Хэккетт (13), у южан по десять очков набрали Фридзон, Хвостов и поляк Понитка.

Провалившийся на втором групповом этапе Еврокубка питерский "Зенит" частично реабилитировался вчера в Единой лиге, обыграв на берегах Невы подмосковные "Химки" со счетом 86:82. У победителей здорово выглядел сербский форвард Марко Симонович (22 очка).

Результаты остальных матчей очередного тура Лиги: "Цмоки-Минск" - УНИКС - 57:99, "Парма" - "Нижний Новгород" - 80:85, "Автодор" - "Астана" - 64:88.

Положение лидеров: ЦСКА - 16 побед - 1 поражение, "Химки", УНИКС - по 12-3, "Локо-Кубань" - 10-5, "Зенит" - 9-5.

"Матч звезд"

Тренеры - прифтис и окулов

Главными тренерами сборных россиян и легионеров на "Матче звезд" Единой лиги 17 февраля в Москве будут наставник красноярского "Енисея" Олег Окулов и греческий рулевой казанского УНИКСа Димитрис Прифтис соответственно.

50-летний Димитрис Прифтис работает в УНИКСе второй сезон, а до этого он три года на родине руководил баскетболистами известного клуба "Арис" (Салоники). В 2016-м признавался лучшим наставником главной греческой лиги.

Олег Окулов постарше Прифтиса на пару лет. Пожалуй, назначение главным у "Звезд России" - пока вершина его карьеры. Широкой публике Окулов стал известен, когда работал с питерским "Спартаком" (2006/07), затем он руководил латвийской "Лиепаей", выступавшими во втором дивизионе чемпионата России череповецкой "Северсталью" и екатеринбургским "Уралом", а на топ-уровень вернулся в 2015-м после приглашения в красноярский "Енисей".