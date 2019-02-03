В честь Пушкина выпустили необычный календарь

В этом году Россия отметит 220-летие со дня рождения Александра Пушкина. К этому событию не смогли отнестись равнодушно даже в мире моды. Благотворительный фонд "Русский Силуэт" выпустил оригинальный календарь "Музы поэта".

"Александр Сергеевич еще при жизни заслужил славу первого русского поэта", - напоминают авторы проекта в шпаргалке-аннотации к календарю. "…Пушкин был новатором в каждом жанре, в котором он писал, он ломал устаревшие каноны, внедрял новые формы и новый стиль. …Благодаря Пушкину наша культура влилась в общеевропейскую и заняла в ней подобающее место. …Творчество поэта и сегодня помогает российским модельерам раскрывать истинно самобытные особенности, передавать в своих работах подлинно национальное мироощущение".

Листаю огромные глянцевые страницы. Томные красотки с фолиантами в руках позируют в нарядах от ведущих российских модельеров - Валентина Юдашкина, Джемала Махмудова, Игоря Гуляева, Виктории Андреяновой, Александра Терехова и других. Пушкинские цитаты элегантно завершают образ модных муз на страницах коллекционного издания (президент фонда Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков говорят, что уже более 15 лет календарь является предметом коллекционирования).

В "Русском Силуэте" уверяют, что столь дерзкое сочетание современных красоток, сногсшибательных платьев от кутюрье и стихотворений Александра Сергеевича - это "новое прочтение и модное отражение чувств и страстей поэзии гения русской литературы. А образы актрис, созданные с помощью нарядов дизайнеров и навеянные стихотворениями Пушкина, - ожившее воплощение его поэтического слова".

- Меня не впервые приглашают участвовать в фотосъемке календаря, и я считаю, важно продвигать что-то свое, родное. Я за творческий процесс, за эксперименты, - рассказывает о проекте одна из "Муз моды", актриса Глафира Тарханова. Актриса (с розовым пионом в волосах и нежном белом наряде от Виктории Андреяновой) попыталась создать атмосферу того самом чудного мгновенья - "Как мимолетное виденье, /Как гений чистой красоты…".

Актриса Наталья Бардо рассказывает, что как только она увидела референс фотографии, где ей надлежит лежать среди книг (стихотворение "Мороз и солнце"), тут же поняла, что хочет участвовать в проекте, несмотря на полное отсутствие свободного времени.

- Я люблю Пушкина, поэзию, а именно это стихотворение очень атмосферное, оно является для меня олицетворением какого-то волшебства, вдохновения, подходит моему внутреннему состоянию, - чувственно делится Наталья.

Певица Зара в роскошном платье от Валентина Юдашкина иллюстрирует образ из стихотворения "Не пой, красавица, при мне…". Певица отмечает, что тематика нового календаря подобрана очень тонко. "Александр Пушкин - это олицетворение России, русской души, русской любви", - говорит Зара и почему-то прописные истины в ее устах даже не звучат банально.

Может, и в самом деле, благодаря неожиданному сочетанию фэшн-индустрии и произведений гения русской словесности, наши сограждане, наконец, "Белинского и Гоголя с базара понесут…"? Пока же, по данным социологов ВЦИОМ, классическими произведениями интересуется лишь каждый четвертый россиянин.