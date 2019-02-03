В детских домах и домах-интернатах продолжатся перемены

В учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, живут 73 тысячи человек, сказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

В стране работает 1333 государственных и 8 негосударственных организаций для детей-сирот, из них 464 - образовательные, 154 - медицинские и 723 - оказывающих социальные услуги.

Президент благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская перечислила нерешенные проблемы.

До сих пор, несмотря на требования законодательства, разлучают братьев и сестер: если брату семь лет, а сестре - три, их разлучат, то же самое произойдет, если один из них здоров, другой - с инвалидностью.

До сих пор, несмотря на требования законодательства, разлучают братьев и сестер, если они разного возраста или один из них - инвалид. Детей увозят за сотни километров, ставя крест на посещениях родителей

Детей переводят из учреждения в учреждение, увозят далеко от дома, иногда за сотни километров, что практически ставит крест на возможности родителей их навещать.

Особую тревогу вызывают детские дома-интернаты, где дети часто учатся, вообще не взаимодействуя с миром за забором. Многие из них лежат там в "антиреабилитационных" условиях, персонал не учат, как за такими детьми ухаживать.

"До сих пор дети выходят в мир не готовыми к простым совершенно вещам, потому что внутри учреждения у них не было опыта самостоятельности", - продолжила Елена Альшанская. Она рассказала о выпускнике детского дома, который, начав взрослую жизнь, положил сырые макароны в кастрюлю и два дня ждал, что они приготовятся, даже не включив плиту.

"Мы предложили довольно серьезные изменения по всем этим проблемам. Первое - надо создать единый тип организации, в которую помещается ребенок. Он должен быть рядом с домом родителей, чтобы они могли навещать и чтобы можно было работать над восстановлением семьи", - сказала Альшанская. Каждая такая организация должна принимать детей разного возраста и групп здоровья, чтобы не приходилось разлучать братьев и сестер.

73 тысячи детей живут вне семьи, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Третье - надо как можно скорее возвращать их домой, а если это невозможно, устраивать их в семьи.Четвертое - у детей должна быть возможность ходить вместе с воспитателем в магазин, участвовать в готовке, в простом бытовом труде. Они должны учиться в обычной школе с другими детьми.

Министерство просвещения поддерживает идеи перемен, сказала Альшанская.