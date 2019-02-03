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03.02.2019 15:58
Рубрика: В мире

В Германии на месте концлагеря хотели организовать музей колбасы

Текст: Юрий Ершов

"Здесь будет музей колбасы" - решили владелец земли и руководители экспозиции, центральным экспонатом которого должна была стать огромная пушка с гигантской сарделькой на месте ствола.

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Ничего более кощунственного придумать не могли. Ведь как раз здесь, в окрестностях города Мюльхаузен в Тюрингии находился филиал концентрационного лагеря нацистов Бухенвальд. Назвали его гитлеровцы "Марта II". Женское имя выбрали, по-видимому, потому что сюда привозили из лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) главным образом заключенных венгерских и польских евреек, которые трудились на предприятиях по производству вооружений. Здесь таких рабынь насчитывалось около 700. К слову, тех женщин, которые были не в силах работать, отправляли обратно в Аушвиц. С известными последствиями.

Естественно, такое намерение музейщиков вызвало бурю негодования немецкой общественности. Организаторам подобного проекта сразу напомнили, что такое Бухенвальд и его филиалы, которых у этого страшного концлагеря во времена нацизма насчитывалось около 140 по всей Германии.

"Конечно, мы были ошарашены таким решением", - цитирует газета New York Times главу еврейской общины земли Тюрингия Райнхарда Шрамма. "Мы сознаем, что не сможем заблокировать какое бы то ни было использование всех земельных участков, связанных с преступлениями нацистов", - сказал он. Но так получается, что сегодня на месте Марты II может появиться музей колбасы, а потом другое подобное место хозяин земельного участка отдаст под митинги неонацистов. Кстати, земля, на которой располагался филиал Бухенвальда, с 2008 года принадлежит частному инвестору.

Именно на землевладельца и на городские власти руководители музея колбасы возлагают вину за все случившееся, пишет польский портал Gazeta PL. Как раз они предложили эту площадку для музея, не поинтересовавшись ее прошлым. А сами колбасные музейщики, мол, не имели представления о трагической истории этого участка земли.

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Вмешался в эту неприглядную историю и министр культуры земли Тюрингия Беньямин-Иммануэль Хофф. В конце концов решено, что власти Мюльхаузена будут подбирать более подходящее место для музея колбасы. Кроме того, пообещали, что земельные власти и мемориальный фонд "Бухенвальд и Миттель-Дора" приведут в надлежащий порядок памятное место "Марта II".  Вероятно, ради того, чтобы на него больше не было никаких скандальных притязаний.

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