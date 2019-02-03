В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype

Итальянским заключенным будет предоставлена возможность контактировать с близкими по Skype, совершая видеозвонки. Такая норма содержится в новом административном кодексе пенитенциарных учреждений.

На протяжении последних лет в отдельных тюрьмах на территории Апеннин на экспериментальной основе практиковалось использование социальных сетей заключенными. Однако юридически это положение закреплено впервые.

"Осужденным станет легче общаться с детьми, родителями и супругами. При этом число реальных свиданий будет сокращено", - отмечается в заявлении министерства юстиции, которое обещает снабдить тюрьмы специальными точками доступа к интернету и компьютерами.

Как пишут итальянские СМИ, звонки через Skype будут проходить те же проверки безопасности, что и стандартные визиты. То есть заключенные должны будут предоставить не только адреса пользователей, с которыми они хотят связаться, но и документ, подтверждающий родственную связь. При этом приоритет будет отдаваться общению с детьми. Видеосеансы будут проходить под строгим надзором сотрудников исправительных учреждений, которые будут видеть то же изображение, что и заключенные. При малейшем нарушении правил поведения со стороны заключенных или их родственников дистанционное свидание будет прекращаться. По плану минюста осужденные смогут пользоваться скайпом для связи с близкими до шести раз в месяц. Правда, воспользоваться этой привилегий смогут далеко не все итальянские зэки - осужденных за особо тяжкие преступления и содержащихся в тюрьмах особого режима к Skype не подпустят даже на пушечный выстрел.

Планируется, что сначала "тюремные" видеосеансы протестируют в нескольких тюрьмах в разных концах Италии. Если эксперимент пройдет успешно, нововведение распространится и на остальные исправительные учреждения страны.