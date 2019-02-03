В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые

В иранском Центре космических исследований произошел пожар, в результате которого погибли трое местных ученых. Об этом сообщил министр телекоммуникаций Ирана Мухаммад Джавад Азари Джахроми.

"В одном из филиалов Центра космических исследований Ирана произошел пожар. К сожалению, на возгорание отреагировали поздно, в результате чего погибли трое ученых Центра", - приводит слова министра агенство Mehr.

По словам Джахроми, он пока не может раскрыть детали инцидента. В настоящее время проводится расследование с целью установить причины пожара.

Напомним, что 15 января осуществил неудачный запуск отечественного спутника "Паям" ("Послание") отечественного производства. Иранской ракете-носителю не удалось набрать необходимой скорости для вывода аппарата на орбиту.