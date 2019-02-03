В одном из отелей Стокгольма нашли самодельное взрывное устройство

В одном из отелей Стокгольма обнаружено самодельное взрывное устройство. Если бы оно сработало, то по меньшей мере трех человек поблизости "разнесло бы на куски", подчеркнули эксперты.

Задержаны и подозреваемые в подготовке теракта. Ими оказались 20-летний парень и 25-летняя девушка с журналистским образованием. Ранее они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Их привлекали к ответственности за мелкие правонарушения, связанные с оборотом наркотиков. Во время задержания девушка заявила, что является сотрудницей крупного шведского СМИ. Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание Expressen, в ходе обыска в номере отеля, где находилась молодая пара, также обнаружено огнестрельное оружие.