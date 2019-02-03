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03.02.2019 15:50
Рубрика: Экономика

В России начались массовые продажи телефонов с защитой от прослушки

Текст: Татьяна Шадрина
В массовую продажу поступил отечественный IP-телефон, который имеет защиту от прослушки.
Фото: АО "Концерн "Автоматика" Фото: АО "Концерн "Автоматика"
Фото: АО "Концерн "Автоматика"

Аппарат "Круиз-К", разработанный концерном "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"), представляет собой офисный IP-телефон, обеспечивающий как засекреченные, так и открытые телефонные переговоры по IP-сетям.

По нему можно звонить и на обычный телефон, но конфиденциальность разговоров обеспечивается только в случае звонков на точно такой же IP-телефон, у которого стоит та же программа криптозащиты и операционная система, позволяющая в реальном времени делать разговор недоступным для чужих ушей.

В одной локальной сети может быть до тысячи таких аппаратов. Стоимость одного телефона - 85 тысяч рублей. Купить его может только юридическое лицо.

Фото: iStock
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Для домашнего использования продаются более простые модели. Их стоимость начинается от 1,6 тысячи рублей. Практически все операторы, оказывающие услуги фиксированной связи, предоставляют своим абонентам, которые подключили через них интернет, возможность установить IP-телефон. Оказывают услуги IP-телефонии и сотовые операторы.

IP-телефония - это телефонная связь через интернет, по протоколу IP, по принципу VoIP (голос поверх сети). По такому принципу осуществляются звонки в мессенджерах. Абонент платит за трафик данных, а не за минуты разговора. Сигнал по каналу связи передается в цифровом виде и, как правило, перед передачей преобразовывается (сжимается) специальной программой - кодеком с тем, чтобы удалить избыток информации и снизить нагрузку на сеть передачи данных. Что дает возможность снизить расходы на разговоры. Кроме того, в целях безопасности сигнал может шифроваться. Поэтому связь между двумя VoIP-терминалами возможна, только если они имеют совместимые кодеки (программы).

В случае, если звонок поступает на обычный телефон, сигнал проходит через IP-шлюз, который преобразует цифровой сигнал (VoIP) в аналоговый. То же самое происходит при звонках через IP-телефонию на мобильные телефоны.

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