В шорт-лист премии "Немалый бизнес" вошли 25 проектов предпринимателей

Объявлен шорт-лист премии "Немалый бизнес", которая впервые проводится в этом году при поддержке Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте РФ и Минэкономразвития.

Подать заявку на участие могли владельцы малого и среднего бизнеса не старше 40 лет, имеющие минимум три человека в штате компании и оборот от трех миллионов рублей в год. Из 8,5 тысячи заявок в лонг-лист попали 100 проектов, из которых половина отсеялась после онлайн-голосования. Из оставшихся 50 экспертное жюри выбрало 25.

Финалистов распределили по шести номинациям: "Ранний успех", "Стремительный рост", "Инновационный прорыв", "Добрый бизнес", "Реальный продукт" и "Гран-при". Среди них оказались проекты предпринимателей из Смоленска, Воронежа, Екатеринбурга, Симферополя, Москвы, Ростова-на-Дону, Мурома, Челябинска, Новосибирска, Ижевска и других городов.

Вот только несколько примеров предпринимательских инициатив участников. Так, Артем Маланин из Красноярска создал компанию по производству велотренажеров для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Алексей Чехранов из Симферополя строит в маленьких поселках в Крыму модульные мусороперерабатывающие заводы, на которых из использованного пластика и резины делают оборудование для детских площадок. Артем Копылов из Воронежа сумел создать прибыльный бизнес в области сельскохозяйственного машиностроения: его компания производит зерносушилки, которые пользуются большим спросом у российских аграриев. Иван Клабуков из Ижевска создал IT-компанию, которая вывела на рынок портативные проекционные дисплеи, позволяющие отображать навигацию прямо на лобовом стекле автомобиля. Продукт уже продается в 16 странах мира.

- Мы проглядели: у нас в стране выросло совершенно новое поколение предпринимателей. Они психологически более выдержаны и устойчивы, более подготовлены. Они начинают бизнес осознанно, сначала изучая лучшие мировые бизнес-практики, не наступая на грабли, по которым уже прошлось первое поколение бизнесменов постсоветской России. Государство увидело этот бизнес и в меру сил оказывает ему поддержку, связывая экономическое развитие страны с его успехами, - заявил журналистам во время оглашения шорт-листа премии Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов.

Призом для победителей премии будет пакет услуг для развития бизнеса "Золотой год". В него войдет диагностика компании группой экспертов, в числе которых будет и Борис Титов, и четыре встречи в течение года с менторами из ведущих московских компаний, лидеров в своих отраслях. Кроме того, для победителей организуют выездную бизнес-программу в Китай и предоставят премиальный билет на Санкт-Петербургский экономический форум-2019. Им подарят год бесплатного расчетно-кассового обслуживания в Сбербанке и будут продвигать их идеи через соцсети организаторов. Победителей премии "Немалый бизнес-2019" объявят 6 февраля.