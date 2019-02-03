В Совете Европы отказались вернуть Москве 10 млрд рублей

Москва и Страсбург выставили друг другу претензии по поводу финансирования Совета Европы. В то время как пресс-секретарь генсека организации Дэниэль Хольтген заявил, что российская сторона задолжала Совету Европы "примерно 60 миллионов евро", спикер Госдумы Вячеслав Володин, напротив, сообщил о намерении потребовать от международной организации возвращения 10 миллиардов рублей. Эта сумма "набежала" с 2014 года в течение трех лет, когда Россия продолжала делать взносы в бюджет Совета Европы, несмотря на лишение ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы существенных полномочий, в том числе права голоса.

"У нас есть повод поставить этот вопрос и сказать: "Подумайте, как вы нам будете возвращать эти средства", - отметил Володин. Заявление спикера Госдумы РФ в Страсбурге оставили "без комментариев". Напомним, что Россия наряду с Францией, Германией, Италией и Турцией оставалась одним из главных плательщиков в бюджет СЕ - сумма взносов рассчитывается пропорционально численности населения и с учетом состояния экономики той или иной страны - члена СЕ. Ежегодно для Москвы она составляла 32,5 млн евро. В июне 2017-го РФ отказалась перечислять последнюю треть намеченных выплат до тех пор, пока ее полномочия в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. В начале этого года парламентарии оставили в силе решение о заморозке взносов и постановили не подавать заявку на участие в январской сессии ПАСЕ. Как известно, в июне истекает срок, после которого Совет Европы угрожает исключить Россию из своих рядов "за неуплату".

Лавров называл нелегитимными действия ПАСЕ в отношении российской делегации

"Они, я убежден, знают, на что идут. Если они хотят исключить Россию,то мы им такой радости не доставим, мы уйдем оттуда сами", - еще прошлой осенью комментировал эту тему глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Euronews. По мнению министра, "санкции" в отношении российской делегации, введенные после присоединения Крыма в марте 2014 года, были нелегитимными. "Я не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция", - говорил тогда Лавров.