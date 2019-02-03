В США заключенные молят о помощи из-за жуткого холода в камерах

В совершенно жутких условиях оказались заключенные тюрьмы Бруклина в Нью-Йорке. После того, как в камерах по технической причине произошло отключение электричества и отопления, в них установилась температура ниже нуля градусов. Как передает The Huffington Post, узники стали бить по окнам и стенам, моля о помощи, чтобы привлечь внимание людей на улице.

Член городского совета Нью-Йорка Джастин Браннан снял эту сцену на видео. "Заключенные бьют по окнам, чтобы привлечь наше внимание. Это сюрреалистично", - написал Браннан, добавив, что "это один из самых страшных звуков, которые он когда-либо слышал в жизни".

Адвокаты и правозащитники утверждают, что оказавшиеся в тюрьме заключенные (а там их более 1600 человек), некоторые в коротких майках, жаловались на холод в камерах, отсутствие горячей воды и света.

По словам одного из правозащитников, заключенные действительно очень напуганы. У них нет лишних одеял. У них нет доступа к магазину, чтобы купить дополнительную толстовку.

Дирдре кон Дорнум, ведущий федеральный правозащитник в Бруклине, заявил Ассошиэйтед Пресс, что заключенные в настоящее время находятся в тюрьме без доступа к компьютерам, которые они используют для связи с семьей и адвокатами, а также для получения рецептурных препаратов. "Насколько я понимаю, они полностью заперты в своих темных камерах", - сказал Дорнум.

Херман Куэй, представитель тюрьмы, заявила The New York Times, что в исправительном учреждении произошло частичное отключение электричества, но отрицает, что заключенные, находящиеся в ней, пострадали. Проблему отключения электричества пообещали решить в ближайшее время.