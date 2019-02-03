Видео: В Китае устроили утренник для панд

В центре сохранения и исследования гигантских панд Вэньчуань-Улун в китайской провинции Сычуань прошел необычный утренник: его гостями стали одиннадцать детенышей панд, которые появились на свет в 2018 году.

Как сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальную страницу организации в Facebook, праздник приурочен к китайскому Новому году, который в этом году будет отмечаться в стране Восходящего солнца 5 февраля. Сотрудники заповедника украсили одну из полян традиционными китайскими новогодними украшениями и перенесли туда медвежат, которые быстро освоились на местности и начали играть уже самостоятельно.

Заповедник, который занимается сохранением численности большой панды, особо знаменит тем, что посетители могут лично "пообщаться" и даже обняться с пушистым медведем. Для этого у животных в графике есть специальное "время объятий". Утренник вызвал бурную общественную реакцию и привлек еще большее внимание людей по всему миру к вопросу сохранения любимых медвежат.

Любопытно, что появление детенышей гигантской панды на публике традиционно считается значимым событием. Так называемый бамбуковый медведь занесен в Красную книгу, потому за его размножением тщательно следят ученые по всему миру. Прошедший утренник стал первым появлением 11 годовалых детенышей панд на публике.