Все чаще от застройщиков стали появляться предложения "умных" жилых комплексов. Речь не о коробочных решениях для квартир, а о комплексе объединенных интеллектуальных систем, которые устанавливаются в новостройках.

Многоквартирные дома из просто зданий превращаются в сложные цифровые экосистемы. Это подразумевает изменения не только в эксплуатации, но и во всем процессе - от поиска квартир до управления ими.

Здания подключаются к приложению застройщика, оно охватывает весь жизненный цикл "умной квартиры" и адаптируется под пользователя в зависимости от того, на каком этапе сделки он находится. С помощью мобильного приложения происходит процесс передачи квартир будущим жильцам. А после переезда приложение позволяет им принимать звонки с домофонов, управлять пропуском на территорию, получать показания счетчиков и счета за коммунальные услуги, отправлять заявки в управляющую компанию и общаться в чатах с соседями.

"Наиболее распространенными опциями являются автоматизированная система учета потребления ресурсов по всем квартирам, установка системы "умный дом" в квартирах, индивидуальный тепловой пункт в ЖК, IP-домофония, возможность вывода изображения с видеокамер на смартфон через мобильное приложение, Wi-Fi во дворах, многоуровневый контроль доступа (возможность войти только в свою секцию, подняться на свой этаж)", - отмечает Наталья Шаталина, генеральный директор "МИЭЛЬ-новостройки".

Установка систем "умного дома" характерна в основном для новостроек премиум-класса. 50-60 процентов таких жилых комплексов подходят под те или иные параметры "умного дома". "Использование таких систем постепенно становится необходимым условием для обеспечения хороших продаж, поскольку покупатели жилья бизнес-класса (и выше) ожидают от приобретаемого жилья определенного уровня комфорта, в том числе и в плане инженерно-технического обеспечения", - говорит Наталья Шаталина.

По данным Discovery Research Group, 47 процентов покупателей жилья в России интересуются технологиями "умного" жилья, а 32 процента согласны за них доплачивать. "По нашим данным, система "умный дом" повышает спрос на 10-12 процентов по сравнению с обычным жильем. Я уверен, что "умные дома" станут скоро чем-то естественным", - считает Алексей Южаков, основатель компании "Юникорн".

Очевидный тренд в ближайшие годы - это "диджитализация" всех процессов жизнедеятельности в городах. "Так как нахождение в квартирах занимает огромную часть жизни человека, то нет ничего удивительного, что и квартиры попали под тренд цифровизации. "Умные квартиры" не только повышают комфорт проживающих, но и обеспечивают дополнительную безопасность и энергоэффективность", - добавляет Виталий Федоров, генеральный директор "Интелвижен".

В "умных квартирах" от застройщиков в основном предлагается комплекс объединенных интеллектуальных систем IP-домофонии, IP-видеонаблюдения и контроля доступа, защиты от протечек, интеллектуального управления освещением в местах общего пользования и паркингах, дистанционного сбора показаний ЖКХ, перечисляет Виталий Федоров. Функции полной автоматизации контура квартиры, как правило, отдаются на откуп владельцев, если только это не жилье с чистовой отделкой или не апарт-отель. Но базовые функции "умного дома" могут идти уже и от застройщика.

"Все индивидуально и зависит от девелопера и от собственника. Уже есть решения, позволяющие собственнику вообще не платить за базовый пакет "умного дома" - управление домофоном, шлагбаумом, учет теплоэнергоресурсов, чаты с соседями. А вот потолка тут практически нет - можно добавлять "умные" розетки, датчики, любое оборудование, - рассказывает Южаков. - При желании можно превратить квартиру в живое пространство, которое реально заботится о своих обитателях: контролирует уровень влажности, температуры, освещенности, обеспечивает безопасность, узнает хозяев, учится на их привычках и даже общается с ними".

Тем не менее, по словам Марии Литинецкой, управляющего партнера компании "Метриум", для большинства покупателей "умный дом" остается дорогой "игрушкой", поэтому предметного интереса, как правило, нет. "Далеко не все квартиры передаются покупателям с элементарной отделкой, не говоря уже о сложных интерактивных системах. Как правило, если средства позволяют, новоселы впоследствии сами оснащают жилье "умным домом" или его элементами, - подчеркивает она. - Стоимость оснащения жилья системой "умный дом" зависит от конкретной комплектации, а ее вариативность очень высока. В среднем технология обойдется покупателю примерно в 15-30 тысяч рублей за квадратный метр. Фактически речь идет об издержках, сопоставимых по размеру с вложениями в чистовую отделку "черновой" квартиры".