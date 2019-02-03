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03.02.2019 20:08
Рубрика: В мире

Раненых поставили первыми

На свою очередную демонстрацию "желтые жилеты" вышли под лозунгом борьбы с полицейским насилием
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Многие французы задаются вопросом: сколько еще будут длиться выступления "желтых жилетов", вот уже третий месяц подряд прокатывающиеся по стране? Если судить по последней, 12-ой по счету протестной волне, то, скорее всего, ждать спада движения придется еще долго.
Символом очередной акции "желтых жилетов" стали жертвы насилия со стороны полицейских. Фото: REUTERS Символом очередной акции "желтых жилетов" стали жертвы насилия со стороны полицейских. Фото: REUTERS
Символом очередной акции "желтых жилетов" стали жертвы насилия со стороны полицейских. Фото: REUTERS

С одной стороны, вроде бы участие в ней в минувшую субботу по всей стране приняло меньше народа - около 59 тысяч человек (неделю тому назад было 69 тысяч). С другой, такой массовой мобилизации противников президента Эмманюэля Макрона, навестивших Париж, давно уже здесь не видели. По данным французского МВД, участников протестной акции было десять с половиной тысяч, а по подсчетам независимого статистического агентства Occurrence, привлеченного рядом местных СМИ, еще больше - почти 14 тысяч.

Фото: REUTERS
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Нынешнюю демонстрацию "желтожилетные" провели по лозунгом борьбы с полицейским насилием. Многие в знак солидарности с одним из лидеров "жилетов" чернобородым Жеромом Родригесом, который получил ранение в глаз неделю тому назад, снимая на смартфон столкновения на площади Бастилии, вышли на столичные улицы с повязками, пересекающими наискось лица. У других жилеты, ставшие символом движения, были покрыты имитацией кровавых пятен. В голове колонны, совершившей многочасовой марш из восточных кварталов Парижа до площади Республики, находились полтора десятка "раненых" - демонстрантов, которые получили серьезные телесные повреждения в ходе предыдущих протестов. Кто остался без глаза, кто теперь может передвигаться только на костылях.

Возмутило противников Макрона решение Госсовета Франции, который, несмотря на иски ряда правозащитных организаций и крупнейшего левого профцентра ВКТ, разрешил полиции продолжить использование спецружей, стреляющих резиновыми пулями. В Госсовете посчитали, что применение такого оружия "жестко регламентировано внутренним кодексом безопасности". На многих плакатах, которые несли "жилеты", были изображены эти нелетальные, но уродующие людей средства (LBD 40), перечеркнутые жирным крестом. Считается, что ими были серьезно ранены около ста человек. Причем по свидетельству общественной организации Desarmons-les ("Разоружим их") тяжелые травмы глаз во Франции во время демонстраций уже получили 17 человек.

Парижская манифестация в поддержку "раненых" не обошлась без пострадавших. Одного из них с окровавленным лицом эвакуировали санитары.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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