8 февраля (пятница) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. Организация и проведение ЕГЭ-2019".
В пресс-конференции примут участие:
- Анзор Ахмедович Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;
- Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).
В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:
- о чем спросят школьников на итоговом собеседовании по русскому языку;
- что нового ждет участников ЕГЭ-2019;
- какие предметы по выбору оказались самыми популярными в этом году.