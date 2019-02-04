8 февраля (пятница) в 12-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Итоговое собеседование по русскому языку для выпускников 9 классов. Организация и проведение ЕГЭ-2019" .

В пресс-конференции примут участие:

- Анзор Ахмедович Музаев, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки;

- Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

В рамках пресс-конференции будут освещены следующие вопросы:

- о чем спросят школьников на итоговом собеседовании по русскому языку;

- что нового ждет участников ЕГЭ-2019;

- какие предметы по выбору оказались самыми популярными в этом году.