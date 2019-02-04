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Рубрика: Экономика

Перевалочные пункты

Аналитики ожидают сохранения ключевой ставки ЦБ
Текст: Роман Маркелов
Банк России не станет повышать ключевую ставку на первом в этом году заседании совета директоров в пятницу, 8 февраля, считают аналитики. Инфляция в январе хоть и ускорилась, но пока остается в рамках ожидаемых ЦБ показателей. Ситуация же на внутреннем финансовом рынке по сравнению с концом прошлого года даже улучшилась. При сохранении такой динамики ЦБ может больше не повышать ключевую ставку и приступить к ее снижению во втором полугодии, полагают эксперты.
Рубль за последние полтора месяца смог укрепиться к доллару на два процента. Фото: Александр Корольков Рубль за последние полтора месяца смог укрепиться к доллару на два процента. Фото: Александр Корольков
Рубль за последние полтора месяца смог укрепиться к доллару на два процента. Фото: Александр Корольков

На прошлом заседании в декабре Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до нынешних 7,75 процента годовых. Тогда регулятор указал, что это решение носит упреждающий характер и по сути является страховкой от инфляционных рисков.

Темпы роста цен в прошлом году начали ускоряться после ослабления рубля и объявлении о повышении ставки НДС с 2019 года. Так, инфляция в 2018 году составила 4,3 процента, при этом в 2017 году цены выросли только на 2,5 процента. Банк России ожидает, что в 2019 году инфляция окажется еще выше - 5-5,5 процента, а вернется она к целевому уровню в 4 процента в 2020 году.

Данные за первые четыре недели января показывают, что цены в стране выросли на один процент, это привело к росту инфляции в годовом выражении до пяти процентов, отмечает главный экономист Нордеа-банка Татьяна Евдокимова. При этом конечные месячные данные могут отличаться от значений, рассчитанных на основе недельной динамики индекса потребительских цен. По мнению Евдокимовой, итоговый показатель по январю может составить в годовом выражении 5,4 процента, что вписывается в траекторию прогноза Центробанка.

Фото: iStock
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Также одним из главных аргументов Банка России для сохранения ставки 8 февраля может быть относительно спокойное состояние финансовых рынков, указывает директор по аналитике инвестиционного департамента банка "Открытие" Дмитрий Харлампиев. Так, за полтора месяца, прошедших с декабрьского заседания ЦБ, российская валюта укрепилась на два процента к доллару США, несмотря на то что Банк России возобновил не только регулярные, но и отложенные покупки валюты в рамках бюджетного правила, говорит Евдокимова.

Кроме того, наряду с затишьем по вопросу санкционной риторики фундаментальные макроэкономические показатели России стали еще более сильными (профицит счета текущих операций в 2018 году был рекордно высоким за всю историю наблюдений, профицит федерального бюджета достиг максимума с 2008 года, а годовой прирост резервов Банка России стал максимальным с 2007 года), говорит аналитик.

Подпортить эту картину могут незаякоренные инфляционные ожидания населения, которые находятся на уровне выше 10 процентов и могут еще больше отклониться от целевого значения по инфляции в ответ на повышение ставки НДС, считает Евдокимова. Таким образом, инфляционные ожидания представляют собой ключевой внутренний риск, говорит эксперт. Внешние риски, которые продолжат дальше привлекать к себе внимание, - это геополитическая ситуация, изменения цен на нефть и динамика валют развивающихся стран, перечисляет Евдокимова.

По мнению Харлампиева, в середине третьего - начале четвертого квартала в случае затухания инфляционных процессов и при отсутствии новых внешних шоков логично ожидать возвращения Центробанка к снижению ключевой ставки. До конца первого полугодия ключевая ставка останется на текущем уровне, а во втором полугодии будет снижена на 0,25 процентных пункта с учетом ожидаемого возвращения годовой инфляции ближе к четырем процентам, ожидают аналитики "ВТБ Капитала". Если же внутренние и внешние риски материализуются, то в этом году Банк России может повысить ключевую ставку еще один или два раза, полагает Евдокимова.

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