Анархисты облили краской посольство Италии в Греции

Анархисты облили красной краской здание посольства Италии в Афинах. Свои действия они записали на видео, а ролик выложили в интернет.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в воскресенье в 17:30. Около десяти человек совершили акт вандализма, используя пакеты с краской.

Несколько злоумышленников перелезли через ограду и проникли на территорию посольства. Среди нападавших, судя по видео, были женщины.

По словам анархистов, данная акция - это ответ на преследование итальянских товарищей со стороны итальянского государства за их присутствие в Роджаве - самопровозглашенном курдском образовании на севере Сирии.

Власти Греции уже заявили, что произошедшее "никак не повлияет на отличное сотрудничество и дружбу между Грецией и Италией".