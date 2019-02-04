Астрологи, медиумы и маги останутся без сертификатов

В России исчезнут эзотерические системы добровольной сертификации, в которых можно получить сертификаты астролога, гадалки или мага.

Росстандарт планирует масштабную ревизию систем добровольной сертификации и будет проводить экспертизу новых систем перед включением в государственный реестр. Такое право ведомству дадут поправки в закон о техническом регулировании, ожидающие второго чтения в Госдуме, рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью "Российской газете".

Сейчас в реестре Росстандарта есть много экзотических систем сертификации, в том числе эзотерические.

"Действительно, сегодня юридически мы не можем отказать в регистрации таких систем, на это просто нет оснований, - сказал Алексей Абрамов. - Нам не хватает внятных правил работы в добровольном подтверждении соответствия. И когда я говорю "нам", я имею в виду не столько нас, регулирующий орган, сколько потребителей всех тех товаров и услуг, которые легализуются на рынке благодаря действующему порядку сертификации. На практике рано или поздно находятся умники, которые используют это в корыстных и даже противоправных целях, умудряясь при этом прикрываться именем государства".

Абрамов добавил, что существующее положение дел может привести к ситуации "полного абсурда, когда на гербовой бумаге начнут сертифицировать не только медиумов и магов, но даже то, что противоречит нормам морали или прямо запрещено законом".

Владельцам двух тысяч добровольных систем, которые уже зарегистрированы в госреестре, после принятия закона будет дан год на то, чтобы пройти перерегистрацию по новым правилам.

"Это позволит, в том числе, определить, какие из этих систем реальные, "живые", имеют оригинальные требования, - сказал Абрамов. - Под "оригинальными" нужно понимать не то, что они взяты с потолка и в целом довольно экзотичны, а что они отвечают потребностям отраслей экономики и запросам участников рынка".

Полностью интервью с руководителем Росстандарта Алексеем Абрамовым читайте в ближайших номерах "Российской газеты".