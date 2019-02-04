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Рубрика: В мире

Цена на сало на Украине выросла в пять раз за пять лет

Текст: Юрий Когалов

Наиболее подорожавшим продуктом на Украине за последние пять лет оказалось сало. Его стоимость увеличилась в пять раз по сравнению с ценами 2014 года. Об этом рассказал глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

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По его словам, ни один другой продукт так не подорожал. "Цена сала за пять лет выросла в пять раз - с 25-30 гривен до 120-150 гривен за килограмм", - цитирует эксперта ТАСС.

Впрочем, это еще не предел. Как ожидают в Ассоциации поставщиков торговых сетей, в 2019 году подорожают все группы продуктов. По словам гендиректора ассоциации Алексея Доршенко, больше всего это коснется овощей, картошка станет дороже на 20-25 процентов уже в апреле, цена на хлеб увеличится на 15-17 процентов, молочные продукты - на 12 процентов, на мясо - на 11 процентов.

При этом, по мнению экспертов, общее увеличение цен на продукты питания в 2019 году будет обгонять рост инфляции (10-15 процентов против 9 процентов).

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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