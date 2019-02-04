Чижов: Контактная группа по Венесуэле поможет диалогу власти с оппозицией

Международная контактная группа по Венесуэле должна помочь властям и оппозиции этой латиноамериканской страны наладить диалог между собой. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов эфире телеканала "Россия 24".

"У этой международной контактной группы будет шанс войти в историю, если она займется тем, что будет способствовать установлению диалога между законным правительством и оппозицией. Там есть определенная ниша для такого международного содействия", - отметил дипломат.

Он напомнил, что в состав этой группы вошел ряд стран ЕС и Латинской Америки, которые намерены за 90 дней найти выход из кризиса, разразившегося в Венесуэле, что позволит провести новые выборы в стране (свободные и прозрачные, с точки зрения западных государств). Примечательно, что эта инициатива, как отметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, исходит не от самих государств региона, затронутого кризисом, а из Брюсселя, который вначале присоединился к ультиматуму Вашингтона, заняв сторону венесуэльской оппозиции, а потом по своему усмотрению включил в контактную группу несколько стран Европы и Латинской Америки. При этом ни Россию, ни Китай, ни США туда не пригласили.

"Почему Евросоюз считает себя вправе диктовать условия для международных посреднических усилий? Я не знаю", - отметил министр.

Первое заседание этой группы при сопредседательстве главы дипломатии ЕС Федерики Могерини пройдет в столице Уругвая Монтевидео 7 февраля.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны 23 января после того, как верховный суд заблокировал его назначение главой парламента. США и ряд их союзников признали Гуайдо главой венесуэльского государства (Вашингтон также ввел санкции в отношении венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA). Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро охарактеризовал это как попытку госпереворота. Ряд европейских стран поставил Каракасу ультиматум - либо власти страны объявляют о проведении новых президентских выборов, либо те признают Гуайдо.

Мадуро отказался пойти на уступки, в результате сегодня многие члены ЕС признали Гуайдо. Принять совместное заявление помешал категорический отказ Италии. Между тем министр иностранных дел РФ обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства.

"Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Лавров. ...