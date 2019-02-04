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04.02.2019 18:02
Рубрика: Власть

Подставная охрана

Чоповцам вдвое увеличат административные штрафы
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
За незаконную охранную деятельность будут наказывать вдвое строже, чем прежде. Законопроект с предложением внести поправки в статью 20.16 КоАП РФ Росгвардия опубликовала для общественного обсуждения.
Экономия на профессиональной охране в итоге обойдется заказчику дороже. Не будет и безопасности. Фото: Сергей Михеев Экономия на профессиональной охране в итоге обойдется заказчику дороже. Не будет и безопасности. Фото: Сергей Михеев
Экономия на профессиональной охране в итоге обойдется заказчику дороже. Не будет и безопасности. Фото: Сергей Михеев

Теперь за такое правонарушение предлагается: штрафовать граждан в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, юридических лиц - от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. За повторное нарушение - штрафовать граждан в размере от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей или назначать обязательные работы на срок от 100 до 200 часов. Должностных лиц - дисквалифицировать на срок до трех лет, юридических лиц - штрафовать на сумму от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или административно приостанавливать их деятельность на срок до 90 суток.

То есть попытка сэкономить на лицензированном работнике охраны и поставить обычного сторожа обернется еще большей потерей денег. Авторы законопроекта считают, что незаконная охранная деятельность несет большую степень общественной опасности и напрямую затрагивает конституционные права и свободы. Речь идет об элементарной личной безопасности обычных граждан.

Частный охранник может применить силу и даже спецсредства и оружие только в том случае, если произошло явноенападение, особенно вооруженное

Это только кажется безобидным ловкачеством - заменить профессионального охранника, скажем, в супермаркете, на кого-нибудь из административного персонала, надев на него куртку с надписью "Охрана". Пока нет происшествий, эти люди выполняют роль контролеров и стюардов - подсказывают что-то покупателям, помогают продавцам и кассирам, следят за общим порядком в торговом зале. Но случись что непредвиденное, они могут либо растеряться и не оказать своевременную помощь, либо превысить свои полномочия и навредить.

На слуху несколько громких скандалов в магазинах, когда охранники избивали детей за украденную якобы конфету, пожилых людей - за бутылку водки.

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А 81-летняя старушка-блокадница умерла возле прилавка, не выдержав обвинения в краже продуктов. Когда сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений стали разбираться, то выяснилось, что никакого отношения к частной охране эти "стражи" магазинов не имели.

Чтобы охранная деятельность была законной, юридические лица должны получить в Росгвардии специальную лицензию, а физические лица (работники частных охранных организаций) - удостоверение частного охранника. Частная охранная организация должна обязательно заключить договор с организацией, которую будет охранять.

Из договора должно быть четко понятно, что услуги оказываются на возмездной основе и лишь с целью защиты законных прав и интересов клиентов. Кстати, имущество посетителей торговых центров и супермаркетов работники частных охранных организаций не охраняют. То есть, если охранное предприятие, имеющее лицензию, охраняет организацию без договора, - уже нарушение. И будет оштрафовано. А если в ЧОО есть охранник без соответствующего удостоверения - оштрафуют и охранника, и охранную организацию.

Из всех этих, казалось бы, бюрократических мелочей и складывается безопасность каждого отдельного гражданина - скажем, покупателя в супермаркете. Это лжеохраннику ничего не стоит ударить человека - ну, оштрафуют, переведут на работу из торгового зала в грузчики. Да он даже и не подозревает, что трогать человека, обыскивать его, тем более применять силу не имеет никакого права. Его представления о службе в охране базируются на американских кинофильмах, где частные охранники, чуть что, хватаются за пистолет.

Фото: iStock
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Зато лицензированный работник частной охраны точно знает свои права и обязанности. Так, он может применить силу и даже спецсредства только в том случае, если произошло явное нападение, особенно вооруженное. А подозреваемого всего лишь в воровстве человека он вправе только удерживать до прибытия полиции.

И настоящий охранник будет старательно все это выполнять, иначе потеряет не только работу в конкретной организации, но и удостоверение, которое уже вряд ли вернет. А значит, ему придется осваивать новую профессию. Но это если речь идет об административном, то есть достаточно мелком правонарушении. Если же будет неправомерно применено оружие и кто-то погибнет, наступит ответственность уголовная. Опять же, одинаково плохо будет всем - и охраннику, и его организации.

Очень важно для нашей безопасности и то, что лицензированный охранник обучен оказывать первую медицинскую помощь, правильно действовать при пожаре и других чрезвычайных ситуациях. Кому-то это умение уже спасало жизнь.

В случаях же, если это не происходит, как, например, в "Зимней вишне", Росгвардия направляет для "разбора полетов" авторитетную комиссию и просит Следственный комитет возбудить уголовное дело. Причем претензии предъявляются не только к неумехе-охраннику, но и к тем, кто выдал ему удостоверение.

Кстати, частная охранная организация обязательно должна быть самостоятельным предприятием, а не структурным подразделением магазина, который охраняет. Тогда у директора не будет соблазна использовать ее, допустим, в рейдерских захватах.

Власть Безопасность Правительство Росгвардия Частная охранная деятельность Законопроекты и комментарии
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