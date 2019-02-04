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Рубрика: Экономика

Экспорт под давлением

России предсказали жесткую конкуренцию за рынок газа Восточной Европы
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Появление новых поставщиков сетевого газа и развитие инфраструктуры для приема сжиженного природного газа (СПГ) в Восточной Европе усилит конкуренцию российским поставкам. Это связано с тем, что почти весь прирост потребления в регионе должен будет обеспечить импорт, в то время как энергостратегии европейских стран предполагают диверсификацию источников поставок. Тем не менее этот процесс может в теории снизить накал политических страстей и даже позволить России в перспективе нарастить поставки.
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

К такому выводу пришли эксперты Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ в ежемесячном энергетическом бюллетене (есть в распоряжении "РГ"). Они изучили стратегические документы стран Восточной Европы в сфере энергетики и составили обобщенный прогноз по росту потребления газа на горизонте до 2030 года.

Фото: iStock
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В перспективе ожидается рост потребления и импорта газа в регион для "озеленения" экономики (в первую очередь это касается "угольных" стран - Польши и Чехии) и обеспечения растущих потребностей экономики (плюс два-три процента в год в период до 2023 года по прогнозам Международного валютного фонда). Кроме того, страны Восточной Европы выполняют транзитную функцию, так как располагаются между крупнейшими центрами добычи газа (Россия и Средний Восток) и крупным центром потребления (Западной Европой). В связи с этим спрос на газ в Восточной Европе будет зависеть как от политики отдельных стран и Евросоюза в целом, так и от развития транспортной инфраструктуры газа.

Спрос на газ со стороны тепло- и электроэнергетики окажет наибольшее влияние на потребление "голубого топлива" в Чехии и Венгрии, в Польше потребление почти не изменится, а в Болгарии и Сербии рост спроса определит замещение электроэнергии газом для отопительных и хозяйственно-бытовых нужд. В Словакии увеличение потребления газа будет обусловлено замещением угля, в особенности в теплоэнергетике. Спрос со стороны промышленного сектора будет определяющим в Румынии, Турции, Греции и Хорватии.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Роль Восточной Европы - 15 стран, включая Турцию, - в российском экспорте газа довольно велика: общее потребление составляет около 125 миллиардов кубометров в год с высокой долей российских поставок (около 70 процентов). Новыми внерегиональными источниками поставок могут стать Азербайджан, а в дальнейшем - Туркменистан и Иран, полагают эксперты АЦ. Также потеснить Россию могут производители СПГ, но лишь в теории, так как строительство регазификационных терминалов в Восточной Европе тормозится из-за отсутствия инвесторов. Пример успешного развития СПГ-инфраструктуры - лишь Турция. Что касается возможности увеличения поставок сетевого газа в рамках Южного газового коридора, то в ближайшие несколько лет объемы будут ограничены десятью миллиардами кубометров в год, часть из которых будут направлены в Италию, а перспектива расширения этого маршрута будет во многом зависеть от наличия свободных добычных мощностей в Азербайджане и привлечения к проекту новых стран.

Строительство трубопроводов и портов для приема сжиженного газа может сделать поставки "голубого топлива" в регион менее политизированными

Исторически в регионе доминировали уголь и нефть, распространение возобновляемых источников энергии идет, но не столь быстро, чтобы заместить их в топливно-энергетическом балансе, а развитие инфраструктуры доставки и транзита газа в последние десять лет было в высокой степени политизировано, считает профессор Леонид Григорьев.

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"Большинство участников рынка готовы были вкладываться в диверсификацию источников и средств доставки. Цена доставки в основном регулируется на рынке потребителей в Западной Европе. Так что вложения в диверсификацию поставок экспортного газа (Россией) и импортного газа (многими странами) - это хороший пример дополнительных инвестиционных расходов, которых можно было бы избежать при коммерческом подходе к ведению дел, - полагает эксперт. - Строительство ряда портов для СПГ и трубопроводов может наконец снизить накал политических страстей в регионе, но вряд ли принесет окупаемость большинству проектов".

Инфографика: "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ
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