Дальневосточная путина принесет на рынок миллион тонн минтая

В России снизились оптовые цены на минтай, сообщили в Росрыболовстве. А селедка подорожала. "В Дальневосточном регионе в связи с проведением охотоморской путины цена на минтай снизилась на 4 процента - до 95 рублей за килограмм. В центральных регионах минтай подешевел на 2,5 процента, до 117 рублей", - отметили в ведомстве.

Охотоморская путина началась 1 января, рассказал "РГ" президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев: "Обычно путина длится в течение трех месяцев. Мы прогнозируем, что за данный период в этом году будет добыто около миллиона тонн минтая. Для сравнения столько же было выловлено за 7 месяцев до начала путины".

Теоретически сейчас есть предпосылки для незначительного, но снижения розничных цен на минтай, отметили эксперты "РГ". Однако как сложится ситуация у поставщиков и в торговых сетях, пока прогнозировать сложно, в том числе по другим массовым видам рыб. Пока же под влиянием сокращения предложения и активизации спроса подорожала сельдь - на 2 процента, до 51 рубля за килограмм, сообщили в Росрыболовстве. Цена трески и камбалы осталась на прежнем уровне - 200 рублей и 90 рублей за килограмм соответственно. Горбуша продается так же, как и ранее, по 105 рублей за килограмм, кета - 175 рублей, нерка - 485 рублей.

"На цены прежде всего влияют дисбаланс по сырью на рынке или валютные колебания. Пока существенных изменений по этим факторам нет. Поэтому, скорее всего, цены на массовые виды рыбы типа горбуши, сельди останутся на прежнем уровне, а если и будут расти, то в пределах инфляции. На ее рост окажут влияние повышение НДС, рост затрат на кредитование, подорожание топлива", - рассказал "РГ" исполнительный директор "Рыбного союза" Сергей Гудков.

В центральных регионах России минтай подешевел на 2,5 процента, до 117 рублей за килограмм

Справедливо ожидаемое снижение цен на минтай осложняют и большие объемы его экспорта. Почти 60 процентов улова, по экспертным оценкам, уплывает за рубеж, в частности в Китай. "Недавно я слышал, как один из американских сенаторов публично предложил ввести пошлину на китайскую переработанную рыбную продукцию, которая производится из российского минтая", - рассказал Гудков. Он отметил, что стимулировать переработку минтая в России сложно. "Заниматься переработкой, тратить силы на продвижение готовой продукции и получать при этом гораздо меньший доход, чем от экспорта сырья, никто не хочет", сказал эксперт.