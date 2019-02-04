Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ

Госдума направит свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля. При участии парламентариев из США может быть затронута тема ДРСМД.

Решение направить делегацию на очередную сессию ассамблеи принял Совет ГД, сообщил по итогам заседания глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Совет Думы утвердил состав делегации, уточнил он. В него входят представители всех четырех парламентских фракций. А возглавит делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В ассамблее, которая является панатлантической структурой, работает делегация парламентариев из США. В связи с этим Слуцкий не исключил, что в ходе дискуссии могут быть затронуты вопросы европейской безопасности в контексте ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"На полях” мероприятия депутаты намерены встретиться с коллегами из национальных делегаций, руководством организации.

При этом за бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

На сессии делегация РФ "будет проводить свою линию", сказал глава комитета.