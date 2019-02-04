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04.02.2019 18:13
Рубрика: Власть

Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ

Текст: Татьяна Замахина

Госдума направит свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Вене в конце февраля. При участии парламентариев из США может быть затронута тема ДРСМД.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Решение направить делегацию на очередную сессию ассамблеи принял Совет ГД, сообщил по итогам заседания глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Совет Думы утвердил состав делегации, уточнил он. В него входят представители всех четырех парламентских фракций. А возглавит делегацию вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

В ассамблее, которая является панатлантической структурой, работает делегация парламентариев из США. В связи с этим Слуцкий не исключил, что в ходе дискуссии могут быть затронуты вопросы европейской безопасности в контексте ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Фото: РИА Новости
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"На полях” мероприятия депутаты намерены встретиться с коллегами из национальных делегаций, руководством организации.

При этом за бортом не останутся вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

На сессии делегация РФ "будет проводить свою линию", сказал глава комитета.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации ОБСЕ Выход США из договора о РСМД
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