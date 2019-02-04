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Эксперты выяснили пользу ночного режима для смартфона

04.02.2019,  
15:18
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Новая темная тема, которая, как ожидается, появится в обновленных мобильных операционных системах - Android Q и iOS 13 - поможет не только снизить нагрузку на глаза, но и увеличить время работы аккумулятора.

Эксперты портала PhoneArena доказали это с помощью эксперимента. Они использовали смартфон Google Pixel 3, работающий на Android 9.0 Pie. На гаджете установили средний уровень яркости экрана и начали отслеживать, как изменилось энергопотребление гаджета при переключении со светлого интерфейса на темный.

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Изначально эксперты протестировали работу предустановленных приложений. Выяснилось, что использование ночного режима позволяет сэкономить до 50 процентов энергии.

Также темная тема влияет на энергопотребление сторонних приложений. Так, например, в Facebook Messenger экономия составила около 20 процентов. Темного режима в нем нет, поэтому для эксперимента был выбран режим инверсии цвета.

Известно, что ночной режим в Android Q будет поддерживаться и в сторонних приложениях. Будет ли это актуально для iOS 13, пока неизвестно.

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