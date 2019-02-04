Эксперты выяснили пользу ночного режима для смартфона

Новая темная тема, которая, как ожидается, появится в обновленных мобильных операционных системах - Android Q и iOS 13 - поможет не только снизить нагрузку на глаза, но и увеличить время работы аккумулятора.

Эксперты портала PhoneArena доказали это с помощью эксперимента. Они использовали смартфон Google Pixel 3, работающий на Android 9.0 Pie. На гаджете установили средний уровень яркости экрана и начали отслеживать, как изменилось энергопотребление гаджета при переключении со светлого интерфейса на темный.

Изначально эксперты протестировали работу предустановленных приложений. Выяснилось, что использование ночного режима позволяет сэкономить до 50 процентов энергии.

Также темная тема влияет на энергопотребление сторонних приложений. Так, например, в Facebook Messenger экономия составила около 20 процентов. Темного режима в нем нет, поэтому для эксперимента был выбран режим инверсии цвета.

Известно, что ночной режим в Android Q будет поддерживаться и в сторонних приложениях. Будет ли это актуально для iOS 13, пока неизвестно.