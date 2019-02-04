Новости

В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 20:28
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 20:22
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 20:20
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 20:04
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 20:02
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 19:55
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 19:54
На Украине резко вырос транзит российского газа 19:51
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 19:46
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 19:30
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 19:23
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 19:12
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 18:58
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 18:55
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 18:45
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 18:42
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 18:37
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 18:30
В морском порту Петербурга человека насмерть задавило трубами 18:27
Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ 18:13
Названы самые угоняемые автомобили России 18:09
В Анапе мужчина из-за громкой музыки застрелил двух соседей 18:08
Цена на сало на Украине выросла в пять раз за пять лет 17:51
Под Калининградом в районной больнице закрыли родильное отделение 17:36
Счетная палата нашла неэффективно используемые федеральные земли 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 20:19
Рубрика: В мире

Охота на мясо

В Европе уничтожили почти три тонны опасной говядины из Польши
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Париж потребовал, чтобы в Евросоюзе была создана наднациональная общеевропейская санитарная инспекция, которая будет контролировать качество продовольственных продуктов на европейском рынке. Это далеко не единственное следствие скандала с мясом больных коров, попавшим в 14 европейских стран из Польши.
Фото: Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images Фото: Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images
Фото: Marlene Awaad/Bloomberg/Getty Images

Напомним, что на прошлой неделе польский телеканал TVN сообщил о том, что в стране процветает рынок сбыта больных и умерших по естественным причинам коров. На глазах изумленных телезрителей сотрудники скотобойни в округе Острув-Мазовецка, на которую устроился работать репортер телеканала, грузили туши, приговаривая: "Люди - не свиньи. Все съедят!" Результатами журналистского расследования заинтересовались как польские, так и зарубежные службы ветнадзора. Им стало известно, что мясо с этой скотобойни поступало не только в 20 польских точек общепита, но и переправлялось в другие страны Евросоюза. По заявлению представителя Еврокомиссии Анки Падурару, речь идет о Франции, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Литве, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Германии, а также о Словакии. Самой вопиющей оказалась именно ситуация в этой стране. По словам главы словацкой ветеринарной службы Йозефа Биреша, в одном из регионов на востоке страны непригодная для еды польская говядина попала в школьные столовые. В стране разразился скандал, в результате которого вице-премьер, министр сельского хозяйства Габриела Матечна призвала людей покупать словацкое мясо. Теперь на границах Словакии идет круглосуточный досмотр фур, везущих мясо из Польши. Тем временем во Франции, куда было поставлено почти 800 килограммов говядины с той самой бойни, найти 145 из них оказалось очень непросто.

Польша продавала странам ЕС мясо больных коров

Стало известно, что местным минсельхозом и ветеринарными службами была проведена целая разыскная операция, ведь мясо разошлось маленькими партиями по частным предприятиям и ресторанам. "Часть еще можно вывести с рынка, но это очень сложный процесс, ведь оно уже перемешалось с мясом других поставщиков. Это страшный обман, и экономический, и санитарный", - возмущался глава министерства Дидье Гийом. Расследование европейских ветеринарных служб выявило говядину с польской скотобойни даже в полуфабрикатах для кебабов, поставлявшихся в Словению из Германии. В понедельник в Польшу прибыла группа европейских инспекторов, задача которых "помочь Варшаве расследовать этот случай и оценить ситуацию на месте, узнать, что же на самом деле произошло и что нужно сделать, чтобы не допустить подобного в будущем.

Житель США скончался из-за экзотического блюда из мозга белки
В мире Европа Польша В мире Европа Франция Международные организации Европейский союз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа