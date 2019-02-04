Париж потребовал, чтобы в Евросоюзе была создана наднациональная общеевропейская санитарная инспекция, которая будет контролировать качество продовольственных продуктов на европейском рынке. Это далеко не единственное следствие скандала с мясом больных коров, попавшим в 14 европейских стран из Польши.

Напомним, что на прошлой неделе польский телеканал TVN сообщил о том, что в стране процветает рынок сбыта больных и умерших по естественным причинам коров. На глазах изумленных телезрителей сотрудники скотобойни в округе Острув-Мазовецка, на которую устроился работать репортер телеканала, грузили туши, приговаривая: "Люди - не свиньи. Все съедят!" Результатами журналистского расследования заинтересовались как польские, так и зарубежные службы ветнадзора. Им стало известно, что мясо с этой скотобойни поступало не только в 20 польских точек общепита, но и переправлялось в другие страны Евросоюза. По заявлению представителя Еврокомиссии Анки Падурару, речь идет о Франции, Чехии, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Литве, Латвии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции, Германии, а также о Словакии. Самой вопиющей оказалась именно ситуация в этой стране. По словам главы словацкой ветеринарной службы Йозефа Биреша, в одном из регионов на востоке страны непригодная для еды польская говядина попала в школьные столовые. В стране разразился скандал, в результате которого вице-премьер, министр сельского хозяйства Габриела Матечна призвала людей покупать словацкое мясо. Теперь на границах Словакии идет круглосуточный досмотр фур, везущих мясо из Польши. Тем временем во Франции, куда было поставлено почти 800 килограммов говядины с той самой бойни, найти 145 из них оказалось очень непросто.

Польша продавала странам ЕС мясо больных коров

Стало известно, что местным минсельхозом и ветеринарными службами была проведена целая разыскная операция, ведь мясо разошлось маленькими партиями по частным предприятиям и ресторанам. "Часть еще можно вывести с рынка, но это очень сложный процесс, ведь оно уже перемешалось с мясом других поставщиков. Это страшный обман, и экономический, и санитарный", - возмущался глава министерства Дидье Гийом. Расследование европейских ветеринарных служб выявило говядину с польской скотобойни даже в полуфабрикатах для кебабов, поставлявшихся в Словению из Германии. В понедельник в Польшу прибыла группа европейских инспекторов, задача которых "помочь Варшаве расследовать этот случай и оценить ситуацию на месте, узнать, что же на самом деле произошло и что нужно сделать, чтобы не допустить подобного в будущем.