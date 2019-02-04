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Рубрика: Спорт

Оценили Сашу

Головин вошел в сборную тура по версии "Экип"
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Первая за пять месяцев победа "Монако" в чемпионате Франции вызвала бурю позитивных эмоций у болельщиков и местной прессы. Они не скупятся на похвалы российскому полузащитнику Александру Головину, забившему во втором матче подряд.
Овечкин не смог побить достижение Сергея Федорова

Гол Саши помог монегаскам обыграть "Тулузу" 2:1 и подарил надежду избежать вылета во второй дивизион. Более того, сразу двое игроков "Монако" по итогам тура вошли в символическую сборную, составляемую влиятельнейшим изданием "Экип". Центр поля в этой "команде мечты" составили Головин и его новый напарник Сеск Фабрегас - по общему мнению, оба провели с "Тулузой" образцовый матч.

Напомним, что Головин открыл счет забитым мячам за "Монако" в предыдущем матче Кубка лиги против "Генгама". И теперь можно с уверенностью сказать, что Александр начал оправдывать потраченные на него летом 30 миллионов евро.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Монако"
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