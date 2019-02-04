Головин вошел в сборную тура по версии "Экип"

Первая за пять месяцев победа "Монако" в чемпионате Франции вызвала бурю позитивных эмоций у болельщиков и местной прессы. Они не скупятся на похвалы российскому полузащитнику Александру Головину, забившему во втором матче подряд.

Гол Саши помог монегаскам обыграть "Тулузу" 2:1 и подарил надежду избежать вылета во второй дивизион. Более того, сразу двое игроков "Монако" по итогам тура вошли в символическую сборную, составляемую влиятельнейшим изданием "Экип". Центр поля в этой "команде мечты" составили Головин и его новый напарник Сеск Фабрегас - по общему мнению, оба провели с "Тулузой" образцовый матч.

Напомним, что Головин открыл счет забитым мячам за "Монако" в предыдущем матче Кубка лиги против "Генгама". И теперь можно с уверенностью сказать, что Александр начал оправдывать потраченные на него летом 30 миллионов евро.