В воскресенье в шведском Венерсборге был сыгран главный матч сезона 2018/2019 годов в мировом хоккее с мячом: в финале чемпионата мира сошлись команды России и Швеции.

Алмаз Миргазов стал одним из соавторов победы нашей команды на чемпионате мира в Швеции. Фото: РИА Новости

Отметим, что специально из Москвы на финал прилетела вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец, которую у входа в "Арену Венерсборг" встречал президент Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. Кроме этого, на матч прибыла делегация Генерального консульства России в Гетеборге во главе с Генеральным консулом Анастасией Федоровой.

Сценарий финального поединка выдался валидольным. Первый тайм шведы провели очень хорошо и повели в счете - 3:1. В составе россиян забитым мячом отметился Евгений Дергаев. Вторая половина матча прошла уже под диктовку нашей команды. Алмаз Миргазов, Юрий Викулин и Евгений Дергаев смогли изменить ход матча и перевели игру в овертайм - 5:5.

Любопытно, что последний овертайм в финалах чемпионатов мира был сыгран в 2010 году в Москве - тогда проход Даниэля Моссберга в "Крылатском" стал для шведов золотым. Спустя девять лет наша команда смогла взять реванш. "Золотым" стал мяч Алмаза Миргазова, который оформил хет-трик - 6:5 .

Сборная России в 12-й раз стала чемпионом мира по хоккею с мячом, сравнявшись по этому показателю со шведами

Таким образом российская команда стала 12-кратным чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю со шведами.

По итогам турнира россиянин Максим Ишкельдин был признан лучшим полузащитником чемпионата мира. На турнире Ишкельдин отметился четырьмя забитыми мячами.

Самым ценным игроком и лучшим нападающим стал швед Эрик Петтерссон, лучшим защитником - его соотечественник Мартин Юханссон, лучшим вратарем - финн Киммо Килленен. Норвежец Феликс Калландер, забив 12 голов, стал лучшим бомбардиром.

Комментируя итоги турнира, главный тренер сборной России Михаил Юрьев отметил характер своей команды:

- После того как мы проиграли первый тайм, пришлось корректировать тактический рисунок. При игре в обороне мы увидели, что у шведов осталось немного вариантов для атакующих действий, сделали на это упор и грамотно воспользовались ошибками соперника. Хотелось бы посвятить победу нашим болельщикам, родным, близким.

По словам президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника, россияне в очередной раз напомнили и доказали всем, что достойны быть чемпионами мира в своем виде спорта даже при всех существующих сложностях.

"Команда выиграла прежде всего за счет огромного желания и стремления к победе, упорства и умения терпеть. И в дополнительное время у меня появилась какая-то внутренняя - на подсознательном уровне - уверенность в том, что мы сумеем дожать шведов", - цитирует Скрынника РИА Новости.

11 мячей забили в финале чемпионата мира сборные России и Швеции

Высказалась об успехе хоккеистов и вице-премьер правительства России по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец.

"Эмоции просто переполняют, получился по-настоящему волнующий матч. Хотелось бы отдельно поблагодарить организаторов, так как это действительно пример того, как должен быть организован турнир подобного уровня. Хоккей с мячом - замечательный вид спорта, но самое главное - это наша победа, которая далась с трудом. Ребята собрались и в дополнительное время на характере вырвали победу", - цитирует слова Голодец агентство ТАСС.